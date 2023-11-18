"التعليم" تعلن تفاصيل التقديم فى مسابقة المعلم المبتكر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مسابقة المعلم المبتكر، والتي تشمل المستوى الأول (برنامج رقمى)، المستوى الثانى (مفهوم رقمى)، والمستوى الثالث (درس تعليمى).

وأعلنت الوزارة، الموارد الرقمية المقدمة، تضمن أحد التحديات التالية وذلك بالاشارة اليها فى المورد الرقمى، كالتالي الجانب البيئي، المواطنة واحترام الآخر، التغيرات المناخية.

وجاءت مستويات المسابقة كالتالي:

المستوى الأول:

1- أن يتضمن المورد الرقمى اكثر من مصدر معرفى مثال (فيديو - اشكال - عرض تقديمى - نص....وغيرها من مصادر المعرفة.

2- تترابط محتويات مصارد المعرفة المختلفة

3- يستطيع المشارك رفع البرنامج كاملا بمحتوياته على احدى المنصات وارسال رابط واحد لجميع محتويات البرنامج او استخدام جوجل درايف أو أى نظام يعرض البرنامج كوحدة واحدة مترابطة العناصر التى تم انشائها .

4- ضرورة احتواء البرنامج الرقمى على اختبار تفاعلى ويمكن للمشارك استخدام احدى التطبيقات المجانية لانشاء اختبار تفاعلى مع ربطه بمصادر المعرفة الخاصة بالحقيبة التدريبية المشارك إليها.

المستوى الثانى:

1- يتم إرسال رابط للفيديو والاختبار التفاعلى

- يتم ارسال الرابط المشار اليه بحيث يتمكن عضو التحكيم من مشاهدة الفيديو ومن ثم تقييم الاختبار.

المستوى الثالث:

1- يتم ارسال رابط الفيديو ويتاكد المشارك انه قد شاركه للمشاهدة للجميع ولا يكون خاص

الجانب التقني، يجب أن يكون المورد الرقمي المقدم متوافق مع أنظمة التشغيل العالمية المعروفة، والتأكد من سلامة جميع الوظائف التطبيقية

الجانب العلمي، يجب أن يكون المورد الرقمي المقدم متوافق مع البرامج التدريسية والفئة العمرية المستهدفة. كما يجب أن يكون المنتج خالي من الأخطاء العلمية واللغوية.

وجاءت الضوابط عامة للمسابقة:

1- ضرورة احترام محتويات المورد الرقمي لحقوق التأليف والنشر من خلال ذكر المصادر.

2- بالنسبة لمعلمى التربية الخاصة والدمج تراعى الموارد الرقمية احتوائها على مناهج التربية الخاصة والدمج بالنسبة للمستوى الثانى والثالث وبالنسبة للمستوى الأول يكون البرنامج الرقمى فى مجال التنمية المهنية لمعلمى التربية الخاصة والدمج.

وأعلنت الوزارة، أن التقديم للمسابقة حتى يوم ٢٠٢٣/١١/٣٠، والتقديم فردي، على أن يكون الفريق بحد أقصى ٣، ويسجل عضو للفريق ويسمح له بإضافة العناصر.

ويمكن للمعلمين المتوفر فيهم الشروط، التقديم عبر الرابط التالي:

http://pat.edu.eg/Innovative-Teacher.html