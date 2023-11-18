السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

بمشاركة 10 دول.. وزارة التعليم تفتتح البطولة العربية المدرسية غدا

رضا حجازي
رضا حجازي

تفتتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، البطولة العربية المدرسية، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الأحد.

ويتتضمن برنامج افتتاح البطولة العربية المدرسية طابور العرض للدول المشاركة (مصر – السعودية – الكويت – الأردن – سلطنة عمان – فلسطين – المغرب – الجزائر – لبنان – العراق – ليبيا)، بالإضافة إلى عرض رياضى، ومباراة بين مصر وفريق سيحدد بعد إجراء القرعة.

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افتتاح مدرسة بالشرقية
وكان قد افتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسى بقرية شرويدة، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار جهود الوزارة في تقديم تعليم جيد لأبنائها الطلاب في المحافظة، وإنشاء مدارس جديدة تساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول.

ورافق الوزير والمحافظ خلال الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس محمد فؤاد الرشيدي مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، والدكتور هاني أباظة عضو مجلس النواب، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للمشروعات بالمحافظة، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

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وقد أكد الدكتور رضا حجازي أن افتتاح مدارس جديدة يعكس التزام الوزارة بتوفير تعليم عالي الجودة وبيئة تعلم محفزة للطلاب، بما يساهم في تحقيق النجاح والتفوق الأكاديمي للطلاب.

وتفقد الوزير والمحافظ المدرسة التي تبلغ مساحتها ٢١٠٠ متر مربع، وتضم ١٨ فصلًا للمرحلة الابتدائية والإعدادية، و٤ فصول رياض أطفال، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب بها ٧٦٥ طالب وطالبة، ١٩٩ بالمرحلة الابتدائية، و٥٦٦ بالمرحلة الإعدادية.

كما تفقد الوزير والمحافظ غرفة المصادر والمكتبة، حيث تضم المدرسة غرف للشبكات، وغرف المعلمين، وغرف الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وغرفة الكمبيوتر، فضلًا عن المعمل المطور، وغرفة المجالات.

ومن جهته، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم، وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة منشآت وصروح تعليمة جديدة تساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول، وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، لتخريج أجيال قادرة على المساهمة في بناء وتنمية المجتمع.

والجدير بالذكر أن الخطة العامة للأبنية التعليمية في المحافظة تتضمن ١٤٢ مشروعا بإجمالي ١٨٨١ فصلًا.
 

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