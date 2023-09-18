الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل أول وزارة التعليم ببورسعيد تتفقد جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم، رفقة الأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام عددا من المدارس للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

وتفقدت مدارس الشهيد إبراهيم الرفاعي الرسمية المتميزة للغات والتوكيلات الملاحية الابتدائية والمدينة المنورة الابتدائية الواقعة في نطاق إدارة جنوب التعليمية بحي الضواحي ببورسعيد.

التعاون مع الأحياء والأجهزة التنفيذية

ووجهت وكيل أول الوزارة بسرعة الانتهاء من الإجراءات والاستعدادات بالمدارس بالتعاون مع الأحياء وأجهزة المحافظة المعنية وإحالة المقصرين للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية.

كما شددت على ضرورة الإعلان عن مواعيد الفترات الدراسية والجداول المصروفات المدرسية ومواعيد أقساطها في مكان واضح لأولياء الأمور، وكذلك قوائم وكشوف أسماء الطلاب بكل فصل.

وأشارت وكيل أول الوزارة إلى عدم ربط عملية تسليم الكتب المدرسية للطالب بدفع الرسوم والمصاريف المدرسية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك الشأن، متمنية للجميع عاما دراسيا موفقا.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
تعليم وزارة التربية والتعليم محافظة بورسعيد العام الدراسى الجديد مديرية التعليم

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد: طرح 4 مجمعات صناعية جديدة لصغار المستثمرين

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال رفع كفاءة أحد شوارع منطقة القابوطى (صور)

محافظ بورسعيد يناقش استعدادات تنفيذ مهرجان تصوير ومراقبة الطيور المهاجرة

"اقتصادية القناة": 275 سفينة بحمولة 4 ملايين طن بموانئ المنطقة الشمالية خلال أغسطس

محافظ بورسعيد يكرم عمر العوضي لحصوله على ذهبية بطولة إفريقيا بالسنغال

محافظ بورسعيد يبحث مع سفير بيرو بمصر سبل التعاون

محافظ بورسعيد يستعرض التصميم المبدئي لإقامة مجمع الصناعات المغذية

"عشت يا ريس".. أهالي بورسعيد عن قرارات الرئيس: زيادة الأجور أدخلت البهجة على قوب المصريين"

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

مراسل "القاهرة الإخبارية": الميسترال المصرية تحمل مستلزمات طبية ومواد غذائية لليبيا

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

شروط ومواعيد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين بالخارج (التفاصيل الكاملة)

ماذا قال أشرف مصيلحى لـ"الدستور" قبل وفاته عن زوجته (خاص)

كيف نجح الجيش فى إدارة خطة الخداع الاستراتيجى فى 6 أكتوبر 1973؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

محمود خليل

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى