الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

يسري الشرقاوي: اتفاقية مبادلة العملة بين مصر وعدة دول ستخفف الضغط على الدولار

الدكتور يسري الشرقاوي
الدكتور يسري الشرقاوي

تخطط مصر وعدد من الدول لتنفيذ عملية مقايضة العملات المحلية بينها، بما في ذلك الهند والإمارات والصين وتركيا وروسيا وعدد من الدول الإفريقية، بهدف تخفيف الضغط على العملات الأجنبية، ويمكن لهذه الصفقة أن تساهم في زيادة حجم الاستثمارات بين هذه الدول، حيث يتم تبادل العملات بنسبة محددة وفقًا للاتفاق المتفق عليه.

https://www.dostor.org/4512092 https://www.dostor.org/4512187 https://www.dostor.org/4512012

 

وفي نفس السياق، قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن تبادل العملات بين مصر والعديد من الدول، بما في ذلك بعض الدول الأفريقية، يؤدي إلى توفير بعض الفوائد للمستثمرين والتجار في كلا البلدين. فإن مبادلة العملات تساعد في تقليل مخاطر تعرض المستثمرين والتجار لتقلبات سعر الصرف بين العملتين. وهذا يعني أن المستثمرين والتجار يمكنهم تنفيذ الصفقات والاستثمارات بثقة أكبر دون الحاجة إلى التعامل مع مخاطر تقلبات العملة.

وأوضح الدكتور يسري الشرقاوي في تصريحه لـ "الدستور" أن تبادل العملات يسهل التداول والتعاملات التجارية بين البلدين، وبالتالي، يمكن أن يزيد من حجم التجارة والاستثمارات بين مصر والهند والدول الأخرى، حيث يصبح التعامل بالعملة المحلية أكثر سهولة وكفاءة.

 

مقايضة العملات تساهم فى عزيز التعاون الاقتصادي

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مبادرة واتفاقية مقايضة العملات المحلية بين الدول تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وكذلك الروابط الاقتصادية والتجارية بينهما. ويفتح هذا الاتفاق الباب أمام فرص جديدة للتعاون في مجالات مثل الاستثمارات المشتركة والتجارة ثنائية الاتجاه وتبادل التكنولوجيا والخدمات.

وفيما يخص حجم التبادل التجاري بين الدول القارة السمراء 

وكشف الدكتور يسري الشرقاوي، أنه من الواضح أن انضمام مصر إلى أكبر تكتل اقتصادي "البريكس" يساهم في تبادل العملات المحلية وفقًا لبنود الاتفاقية. حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي لدول القارة السمراء حوالي 435 مليار دولار بمعدل نمو يصل إلى 4.1٪. وصل حجم احتياطي الذهب إلى حوالي 125 طنًا، وسجل احتياطي العملات الأجنبية قيمة 60.57 مليار دولار. وأشار إلى أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات النمو الصناعي في دول القارة السمراء، حيث بلغ معدل النمو حوالي 2.9٪، وسجل حجم الاستثمار الأجنبي قيمة 1.7 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، سجل إجمالي واردات دول البريكس من إفريقيا قيمة 27.12 مليار دولار، بينما سجلت صادرات إفريقيا إلى دول البريكس حوالي 19 مليار دولار.

مقايضة العملة لخفض الاجنبية الاستثمارات زيادة تسهم

الأكثر قراءة

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

نجل نتنياهو يفتح النار على جيش الاحتلال.. ومنظمة إسرائيلية ترد: "اصمت أفضل"

وفاة أشهر متبرع لمرضى السرطان في الفيوم

دهس وخطف وسطو مسلح.. تفاصيل ٢٤ ساعة حوادث فى الجيزة

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل السفيرة نبيلة مكرم

عاجل.. حماس تعلن موعد الهدوء في غزة ضمن صفقة تبادل الأسري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟

فلسطين: نطالب الأمم المتحدة والصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتهم ووقف التنكيل والتعذيب ضد المعتقلين

الخارجية الإيرانية: فصائل المقاومة تمثل نفسها.. وتتخذ قراراتها وفقًا لمصالح شعوبها