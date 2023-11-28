الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| الفصائل الفلسطينية: نقدر الدورين المصرى والقطرى بتحقيق الهدنة.. والاحتلال الإسرائيلى يعتقل 35 فلسطينيًا بالضفة

اخبار الظهيرة
اخبار الظهيرة

تنوعت أخبار الظهيرة، اليوم الإثنين، ما بين أخبار فن وسياسة ورياضة وأخرى اجتماعية، فى هذا السياق نرصد أبرزها.

الفصائل الفلسطينية: نقدر الدورين المصرى والقطرى وندعو لوقف شامل للحرب الوحشية على غزة

أكدت الفصائل الفلسطينية على تقديرها الدورين المصري والقطري في الهدنة المؤقتة بين المقاومة والاحتلال، داعية إلى وقف شامل للحرب الوحشية على قطاع غزة.

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قطر تُرسل طائرة مساعدات إلى مطار العريش تمهيدًا لإدخالها غزة

أرسلت دولة قطر طائرة مواد غذائية تمهيدًا لنقلها إلى غزة بالتنسيق مع مصر، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

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الاحتلال الإسرائيلي يعتـقل 35 فلسطينيًا بالضفة الغربية

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين أعلنت عن ارتفاع حصيلة الاعتـقالات إلى 3290 منذ 7 أكتوبر.

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متحدث "الصحة" يكشف تفاصيل حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الناس تتخيل أن العنف هو الإيذاء الجسدي المباشر والضرب، لكن ليس كذلك فقط، فالعنف المبني على النوع الاجتماعي ونعني به "المرأة" هو أي فعل ضار ضد إرادة الشخص بسبب الفروق بين الجنسين.

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أخبار الظهيرة| السيسى يستقبل رئيسة المجر فى قصر الاتحادية.. وتفاصيل مفاوضات الزمالك لتجديد عقد محمد عواد

"التعليم" تسلم أجهزة التابلت للمديريات.. وتفعيل التأمين بالبريد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى عن بدء تسليم أجهزة التابلت المدرسي لمديريات التربية والتعليم، لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوى العام.

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تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سموحة بالجولة السابعة بدوري نايل

كلما مر الوقت واقتراب موعد المباراة، ارتفعت معدلات البحث عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة، في الجولة السابعة بمسابقة دوري نايل، على كل محركات جوجل بكثافة شديدة.

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"المشاط" تلتقي بعثة "إيفاد" لمناقشة تنفيذ مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»، برئاسة دينا صالح، المدير الإقليمي  للشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، وضمت البعثة الدكتورمحمد عبدالقادر، مدير المكتب متعدد الأقطار للشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا، وناظم مطيمط، المدير الإقليمي للأسواق وسلاسل الإمداد، وبيتر كريستنسن، قائد فريق تصميم المشروع، وزينب عوض، مسئول برامج وطني.

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محمد هنيدي يروّج لحلقته في برنامج "sold out"

روّج النجم محمد هنيدي لحلقته مع الإعلامي محمود سعد في برنامج sold out والمقرر تصويرها يوم الثلاثاء 5 ديسمبر في قاعة باسيلي بالجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس. 

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الظهيرة أخبار الظهيرة الفصائل الفلسطينية قطر الإحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين

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