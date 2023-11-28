الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاحتلال الإسرائيلي يعتـقل 35 فلسطينيا بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي يعتـقل

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل منذ قليل، بأن هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين أعلنت ارتفاعت حصيلة الاعتـقالات إلى 3290 منذ 7 أكتوبر.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى، أن قوات  الاحــتـلال الإسائيلي اعتقلت 35 فلسطينيا بالضفة الغربية.

هيئة شؤون الأسرى تكشف عدد المعتقلين منذ  السابع من أكتوبر 

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 3200 مواطن من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الأول المنصرم.

القاهرة الإخبارية هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين الاعتقالات قوات الاحــتـلال الإسائيلي

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