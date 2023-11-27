الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوريل: نشكر مصر وقطر على جهودهما في هدنة غزة

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

وجه جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، الشكر إلى مصر وقطر على جهودهما في التوصل إلى هدنة بغزة. 

وأضاف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية، خلال مؤتمر صحفي للمنتدى الوزاري الثامن للاتحادـ مذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن صف قطاع غزة دمر بالكامل وهو أمر غير مقبول، ويجب الخروج من الأزمة الحالية في قطاع غزة.

وأكد بوريل، علي أن  التوسع في بناء المستوطنات انتهاك صارخ للقانون الدولي. 

المنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط

حيث شارك سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين، في المنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة الإسبانية، والذي تم تخصيصه هذا العام لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة.

جوزيب بوريل الممثل الأعلي للاتحاد الاوروبي مصر قطر هدنة بغزة لمنتدى الوزاري

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