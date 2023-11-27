شكرى: وقف إطلاق النار فى غزة لن يتحقق إلا من خلال الضغط الدولى

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن وقف إطلاق النار في غزة لن يتحقق إلا أذا أدركت إسرائيل أنه في مصلحتها وهذا لن يتحقق إلا من خلال الضغط الدولي، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أكد شكري أن استعادة الاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بإطلاق عملية سياسية متكاملة تهدف للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، ووفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

وشدد على الموقف المصري القائم على ضرورة الوقف الكامل وغير المشروط لإطلاق النار، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، بما في ذلك عن طريق المعابر الإسرائيلية، فضلًا عن إدانة استهداف المدنيين، ورفض سياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وكذلك رفض محاولات إسرائيل لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.