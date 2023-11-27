الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تقتحم بلدة يعبد فى جنين بالضفة الغربية

الاحتلال
الاحتلال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة يعبد غربي جنين في الضفة الغربية.

اعتقال 15 فلسطينيًا في محافظات ومدن الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، حملة الاعتقالات في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت 15 فلسطينيا على الأقل.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، ستة فلسطينيين، وسلمت آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها، وداهمت محلات تجارية ومنازل في بلدة جبع جنوب جنين.

وأكدت مصادر أمنية وفقًا لوكالة فلسطين الرسمية أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين بعد اقتحام البلدة ومداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، كما اندلعت مواجهات في البلدة أطلقت خلالها قنابل الغاز السام والصوت، والأعيرة المعدنية، ما أدى إلى إصابات بالاختناق.

وشرعت جرافة عسكرية بعملية تخريب لشوارع في البلدة، وتهديد المواطنين بتدمير البنية التحتية.

الضفة الغربية جنين يعبد قوات الاحتلال إسرائيل فلسطين

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