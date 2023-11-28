الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد هنيدي يروج لحلقته في برنامج "sold out"

محمد هنيدي
محمد هنيدي

روج النجم محمد هنيدي لحلقته مع الإعلامي محمود سعد في برنامج sold out والمقرر تصويرها يوم الثلاثاء 5 ديسمبر في قاعة باسيلي بالجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس. 

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج sold out مقطع فيديو للفنان محمد هنيدي يدعو خلاله الجمهور للمشاركة في الحلقة قائلا: انتظروني في حلقة جديدة من برنامج sold out مع صديقي الإعلامي محمود سعد. 

https://fb.watch/oBodY_L3c6/?mibextid=UyTHkb

ويحل النجم محمد هنيدي  والمطرب رامي صبري ضيوفًا على برنامج “sold out” تقديم الإعلامي محمود سعد يوم الثلاثاء 5 ديسمبر المقبل  في حلقة خاصة يفتح فيها محمد هنيدي  صندوق ذكرياته وأسراره مع الإعلامي محمود سعد، على مسرح الجامعة الأمريكية ويكشف هنيدي ذكرياته مع الجامعة الأمريكية أثناء تصوير فيلمه السينمائى الشهير صعيدي في الجامعة الأمريكية الذي حقق نجاحا ساحقا وقت عرضه بدور السينما في مصر. 

حلقة محمد هنيدي في sold out 

يليه حفل غنائي للنجم رامي صبري يقدم خلاله مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه المختلفة القديمة والجديدة. 

أسعار تذاكر حلقة محمد هنيدي في sold out 

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر الحلقة وجاءت مقسمة إلى 4 فئات وجاءت الأسعار كالتالى:

  • الفئة الأولى Platinum بمبلغ 450 جنيه.
  • الفئة الثانية Gold بمبلغ 400 جنيه.
  • الفئة الثالثة Silver بمبلغ 350 جنيه.
  • الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 250 جنيهًا.

شروط حضور تصوير الموسم الثاني لبرنامج Sold Out

-غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة.

-تحفظ الكاميرات والموبايلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض.

-الأطفال الأقل من سن 8 غير مسموح لهم بالدخول.

محمد هنيدي النجم محمد هنيدي موعد حلقة محمد هنيدي في برنامج sold out حلقة محمد هنيدي في برنامج sold out برنامج SOLD OUT

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