الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أسعار تذاكر حلقة محمد هنيدي ورامي صبري في برنامج "sold out"

حلقة محمد هنيدي في
حلقة محمد هنيدي في sold out

يحل النجم محمد هنيدي  والمطرب رامي صبري ضيوفًا على برنامج “ sold out” تقديم الإعلامي محمود سعد يوم الثلاثاء 5 ديسمبر المقبل  في حلقة خاصة يفتح فيها محمد هنيدي  صندوق ذكرياته وأسراره مع الإعلامي محمود سعد، على مسرح الجامعة الأمريكية ويكشف هنيدي ذكرياته مع الجامعة الأمريكية أثناء تصوير فيلمه السينمائى الشهير صعيدي في الجامعة الأمريكية الذي حقق نجاحا ساحقا وقت عرضه بدور السينما في مصر. 

حلقة محمد هنيدي في sold out 

يليه حفل غنائي للنجم رامي صبري يقدم خلاله مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه المختلفة القديمة والجديدة. 

ومن المقرر الإعلان عن موعد عرض الحلقة على شاشة قناة cbc خلال الفترة المقبلة. 

أسعار تذاكر حلقة محمد هنيدي في sold out 

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر الحلقة وجاءت مقسمة إلى 4 فئات وجاءت الأسعار كالتالى:

  • الفئة الأولى Platinum بمبلغ 450 جنيه.
  • الفئة الثانية Gold بمبلغ 400 جنيه.
  • الفئة الثالثة Silver بمبلغ 350 جنيه.
  • الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 250 جنيهًا.

شروط حضور تصوير الموسم الثاني لبرنامج Sold Out

-غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة.

-تحفظ الكاميرات والموبايلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض.

-الأطفال الأقل من سن 8 غير مسموح لهم بالدخول.

الجمعة..على الحجار ضيف محمود سعد فى برنامج "sold out" على "CBC"

هنيدي وتايسون ومدحت صالح ورامي صبري ضيوف " sold out "في ديسمبر


برنامج Sold Out

وتتنوع عروض Sold Out  بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وأخرى موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.

يتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفون أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضًا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرها من المفاجآت.

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