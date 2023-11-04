مسرح حلقة أحمد حلمى ببرنامج "SOLD OUT" يرفع شعار كامل العدد

أعلن موقع "تذكرتي" المختص في بيع تذاكر برنامج SOLD OUT، عن نفاد جميع تذاكر حلقة النجم أحمد حلمي وحفل فريق وسط البلد والمقرر تصويرها مساء اليوم السبت، على خشبة مسرح "تياترو أركان" بمدينة الشيخ زايد.

ويحل النجم أحمد حلمي وفريق وسط البلد ضيوفًا على برنامج سولد أوت اليوم في حلقة خاصة يفتح فيها أحمد حلمي صندوق ذكرياته وأسراره مع الإعلامي محمود سعد، يليه فاصل غنائي يقدمه فريق وسط البلد بمصاحبة أوركسترا سينكوب بقيادة المايسترو چورج قلته.

وكانت التذاكر طرحت للجمهور مقسمة إلى 4 فئات وجاءت الأسعار كالتالى:

الفئة الأولى Platinum بمبلغ 400 جنيه.

الفئة الثانية Gold بمبلغ 300 جنيه.

الفئة الثالثة Silver بمبلغ 200 جنيه.

الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 150 جنيهًا.

شروط حضور تصوير الموسم الثاني لبرنامج Sold Out

غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة.

تحفظ الكاميرات والموبايلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض.

الأطفال الأقل من سن 8 غير مسموح لهم بالدخول.

برنامج Sold Out

وتتنوع عروض Sold Out بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وأخرى موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.

يتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفون أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضًا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرها من المفاجآت.