الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أسعار تذاكر وشروط حضور حلقة أحمد حلمي وفريق وسط البلد ببرنامج "سولد أوت"

برنامج سولد اوت الموسم
برنامج سولد اوت الموسم الثاني

يحل النجم أحمد حلمي ضيفا على أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج " Sold Out" المعروض عبر منصة واتش ات الرقمية وقناة CBC الفضائية، في يوم 4 نوفمبر المقبل في حلقة خاصة يحاوره فيها الإعلامي محمود سعد على خشبة مسرح تياترو أركان بمدينة الشيخ زايد.

ومن المقرر أن يشارك في أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج " Sold Out" بجانب النجم أحمد حلمي كل من فريق وسط البلد وأوركسترا جورج قلته.

أسعار تذاكر حضور تصوير أولى حلقات الموسم الثاني لبرنامج Sold Out

وطرح موقع تذكرتي التذاكر للجمهور الراغبين في حضور تصوير حلقة النجم أحمد حلمي والمشاركة فيها من خلال أسئلة مباشرة لضيف الحلقة وقسمت التذاكر للجمهور على 4 فئات وجاءت الأسعار كالتالي:

  • الفئة الأولى Platinum بمبلغ 400 جنيها مصريا.
  • الفئة الثانية Gold بمبلغ 300 جنيها مصريا.
  • الفئة الثالثة Silver بمبلغ 200 جنيها مصريا.
  • الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 150 جنيها مصريا.

شروط حضور تصويرأولى حلقات الموسم الثاني لبرنامج Sold Out

  • غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة.
  • تحفظ الكاميرات والموبيلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض.
  • الأطفال الأقل من سن 8 غير مسموح لهم بالدخول.
     

برنامج  Sold Out

وتتنوع عروض Sold Out  بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.

يتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفوا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم من المفاجآت.

أحمد حلمي ببرنامج Sold Out Sold Out برنامج SOLD OUT النجم أحمد حلمي واتش أت

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