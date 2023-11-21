الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الجمعة..على الحجار ضيف محمود سعد فى برنامج "sold out" على "CBC"

على الحجار في برنامج
على الحجار في برنامج sold out

يحل الفنان علي الحجار ضيفًا على الإعلامي محمود سعد في برنامج "sold out" على "CBC" يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساء. 

ومن المقرر عرض حلقة علي الحجار، من برنامج " Sold Out" المعروض عبر منصة WATCH IT الرقمية وقناة CBC الفضائية.
 

حلقة علي الحجار في برنامج sold out 

وتم تصوير حلقة علي الحجار، الجمعة قبل الماضي، على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية بوسط القاهرة.

كواليس حلقة علي الحجار في برنامج sold out 

حفل الحجار "كامل العدد" فى Sold Out

ويكشف "الحجار" خلال اللقاء عن العديد من الأسرار عن حياته الفنية والشخصية والتي تذاع للمرة الأولى على الشاشة، ويعقب هذا اللقاء حفل موسيقي، ويتغنى خلاله الحجار بباقة من أعماله الشهيرة التي تحمل الكثير من القيم النبيلة، أبرزها: "مافيناش م الخوف، نويت أغني، هنخبي ليه، يا موجة يا زرقة، إنت المدد، الحلواني، الزين والزينة، روحي بتتنقل، أهو دا اللي صار يا سيد، مبسوطين، زي الهوى، بطلة حكايتي، تيجيش نعيش، العروسة، اضحك لوجه الله، إسكندراني، مغرم صبابة، عارفة، حرمًا يا سيدي"

حفل على الحجار في sold out 

عروض برنامج Sold Out

تتميز عروض برنامج  Sold Out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه، وتتنوع عروض Sold Out  بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد، وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ هي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفان أحد صناع المحتوى الكوميدي من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل كل عرض فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم من المفاجآت.

علي الحجار النجم علي الحجار على الحجار في sold out حلقة علي الحجار في برنامج sold out موعد عرض حلقة على الحجار في sold

مواد متعلقة

أحمد حلمى ضيف "سولد أوت" الخميس والجمعة على "CBC" (صور)

الليلة.. محمود سعد يلتقى علي الحجار في sold out والحفل "كامل العدد"

الأكثر قراءة

مناطق معرضة لهطول أمطار رعدية.. «الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» محافظات معرّضة لخطر السيول

حركة حماس: سلمنا ردنا حول الهدنة للإخوة الوسطاء فى مصر وقطر

بعدما نشر صورها الخاصة.. تطور جديد في أزمة مذيعة شهيرة وطليقها المخرج

"ضربتهما بالكرباج".. القبض على سيدة أجبرت شابين على تقبيل قدمها فى كرداسة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

نتنياهو يعلّق على تبادل الأسرى: "نحرز تقدمًا.. وهناك أخبار قريبًا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية قوية ومكثفة.. تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل وحماس للتهدئة فى غزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا