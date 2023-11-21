الجمعة..على الحجار ضيف محمود سعد فى برنامج "sold out" على "CBC"

يحل الفنان علي الحجار ضيفًا على الإعلامي محمود سعد في برنامج "sold out" على "CBC" يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساء.

ومن المقرر عرض حلقة علي الحجار، من برنامج " Sold Out" المعروض عبر منصة WATCH IT الرقمية وقناة CBC الفضائية.



حلقة علي الحجار في برنامج sold out

وتم تصوير حلقة علي الحجار، الجمعة قبل الماضي، على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية بوسط القاهرة.

كواليس حلقة علي الحجار في برنامج sold out

حفل الحجار "كامل العدد" فى Sold Out

ويكشف "الحجار" خلال اللقاء عن العديد من الأسرار عن حياته الفنية والشخصية والتي تذاع للمرة الأولى على الشاشة، ويعقب هذا اللقاء حفل موسيقي، ويتغنى خلاله الحجار بباقة من أعماله الشهيرة التي تحمل الكثير من القيم النبيلة، أبرزها: "مافيناش م الخوف، نويت أغني، هنخبي ليه، يا موجة يا زرقة، إنت المدد، الحلواني، الزين والزينة، روحي بتتنقل، أهو دا اللي صار يا سيد، مبسوطين، زي الهوى، بطلة حكايتي، تيجيش نعيش، العروسة، اضحك لوجه الله، إسكندراني، مغرم صبابة، عارفة، حرمًا يا سيدي"

حفل على الحجار في sold out

عروض برنامج Sold Out

تتميز عروض برنامج Sold Out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه، وتتنوع عروض Sold Out بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد، وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ هي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفان أحد صناع المحتوى الكوميدي من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل كل عرض فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم من المفاجآت.