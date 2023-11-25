السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هنيدي وتايسون ومدحت صالح ورامي صبري ضيوف " sold out "في ديسمبر

برنامج “sold out”
برنامج “sold out”

أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج “sold out” من تقديم الإعلامي محمود سعد عن نجوم شهر ديسمبر والمقرر أن يستضيفهم البرنامج ضمن حلقاته الحصرية خلال الفترة المقبلة. 

محمد ممدوح

وشملت قائمة النجوم المقرر استضافتهم النجم محمد هنيدي والنجم محمد ممدوح والنجم رامي صبري المطرب الكبير مدحت صالح والمطربة ريهام عبد الحكيم. 

رامى صبري 

ومن المقرر أن تعلن الشركة المنتجة للبرنامج عن موعد تصوير الحلقات خلال أيام واماكن تصويرها المختلفة على أن تطرح تذاكر الحلقات الجديدة من برنامج sold out عبر موقع تذكرتي عقب الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج. 

مدحت صالح 

وكانت حلقات برنامج sold out خلال شهر نوفمبر قد حققت نجاحا كبيرا عبر منصة WATCH IT وشاشة قناة cbc. 

حيث تم استضافة عدد من النجوم ومنهم احمد حلمي وسيد رجب ولينا شماميان والموسيقار هاني شنودة والمطربة الكبير على الحجار. 

ريهام عبد الحكيم 

عروض برنامج sold out 

تتميز عروض برنامج  Sold Out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه، وتتنوع عروض Sold Out  بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد، وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ هي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفان أحد صناع المحتوى الكوميدي من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل كل عرض فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم من المفاجآت.

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