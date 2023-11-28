الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفصائل الفلسطينية: نقدر الدورين المصرى والقطرى وندعو لوقف شامل للحرب الوحشية على غزة

الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية

أكدت الفصائل الفلسطينية على تقديرها الدورين المصري والقطري في الهدنة المؤقتة بين المقاومة والاحتلال، داعية إلى وقف شامل للحرب الوحشية على قطاع غزة.

وناشدت الفصائل الفلسطينية، في بيان نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، الأشقاء في مصر باستقبال عدد أكبر من الجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج.

وأشار البيان المشترك للفصائل الفلسطينية إلى أنهم يتابعون انتهاكات الاحتلال للهدنة المؤقتة، داعين إلى إلزام المجتمع الدولي بوقفها.

الرصاص الحي

وفي وقت سابق، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينة أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والغاز السام على مواطنين فلسطينيين في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، مما تسبب في إصابة أربعة أشخاص في الأطراف السفلية، حيث تم نقلهم إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

كما أصيب آخرون بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم ذاته، بجانب اعتقال 6 مواطنين بينهم سيدة في مناطق مختلفة من المحافظة.

جدير بالذكر أن الهدنة الأولى انتهت في تمام السابعة صباح اليوم الثلاثاء 28 من نوفمبر 2023، بينما تم الاتفاق أمس الإثنين على تمديدها يومين إضافيين أي للساعة السابعة صباح يوم الخميس.

الفصائل الفلسطينية والاحتلال غزة قطاع غزة الهدنة المؤقتة

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