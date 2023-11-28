الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البعثة الأممية لحقوق الإنسان: نشكر مصر على جهودها في التوصل للهدنة بغزة

الدكتور هيثم أبو
الدكتور هيثم أبو سعيد

وجه الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، الشكر إلى مصر على جهودها في التوصل إلى الهدنة بقطاع غزة والتي تمثل محل تقدير كبير من المجتمع الدولي، مؤكدًا أن الهدنة داخل القطاع ستتيح الفرصة لإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى السكان المدنيين.

على الاحتلال الإسرائيلي التزام بنود الاتفاقيات الدولية

وقال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان  خلال مداخلة هاتفية للقاهرة الإخبارية، الهدنة في قطاع غزة تعيد إطلاق الحياة والأمل من جديد للشعب الفلسطيني، وعلى الاحتلال الإسرائيلي التزام بنود الاتفاقيات الدولية، موضحًا أن هناك قوانين ترعى الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية للسكان المدنيين.

وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: نعمل في مسارات أممية لتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة لمحاسبته على جرائمه.

 الهدنة في قطاع غزة 

وبدأت هدنة إنسانية في قطاع غزة، في السابعة صباح الجمعة، لإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين داخل القطاع المحاصر لأكثر من 49 يومًا، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية قطرية أمريكية مُكثفة.

وتُعد هذه الهدنة الأولى من نوعها منذ بدء العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم وأكثر من 6 آلاف طفل، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

رئيسة المفوضية الأوروبية ترحب بتمديد الهدنة الحالية بين حماس الاحتلال

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بتمديد الهدنة الحالية بين حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت فون دير لاين في بيانٍ "أرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بالتمديد ليومين في وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس"، متابعة: "أدعو مرة أخرى حماس إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الذين تم أخذهم خلال هجومهم في السابع من أكتوبر".

وينص الاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس الأسبوع الماضي على إمكانية تمديد وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح 10 محتجزين آخرين يوميًا.

وتم حتى الآن إطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، بينما تم إطلاق سراح أكثر من 50 محتجزًا إسرائيليًا من غزة.

الاحتلال الهدنة قطاع غزة الهدنة في قطاع غزة

مواد متعلقة

الصحة الفلسطينية: أضرار القطاع الصحي بغزة بلغت ملايين الدولارات

غياب 2000 جندى من دولة الاحتلال عن الخدمة بالجيش.. لهذا السبب

القاهرة الإخبارية: دخول 7 شاحنات وقود جديدة إلى قطاع غزة

"الأرصاد" تكشف موعد تحسن الطقس

"ليه باقة الإنترنت بتخلص بسرعة".. وزير الاتصالات السابق يجيب (فيديو)

تاج الدين: مبادرة "100 مليون صحة" من أكبر مبادرات الدولة

تاج الدين: زيادة أعداد السكان السبب بإطلاق عدد كبير من المبادرات الرئاسية الصحية

وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين: أمال كبيرة لتمديد الهدنة في غزة

الأكثر قراءة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

غياب 2000 جندى من دولة الاحتلال عن الخدمة بالجيش.. لهذا السبب

فيديوهات مُخلة وقطع شرايين.. القصة الكاملة لتحريض إنجي حمادة على الفجور

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 والقنوات الناقلة

المدن الأمريكية تنتفض ضد إسرائيل.. أوكلاند تصدر قرارًا تاريخيًا لدعم غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟