البعثة الأممية لحقوق الإنسان: نشكر مصر على جهودها في التوصل للهدنة بغزة

وجه الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، الشكر إلى مصر على جهودها في التوصل إلى الهدنة بقطاع غزة والتي تمثل محل تقدير كبير من المجتمع الدولي، مؤكدًا أن الهدنة داخل القطاع ستتيح الفرصة لإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى السكان المدنيين.

على الاحتلال الإسرائيلي التزام بنود الاتفاقيات الدولية

وقال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان خلال مداخلة هاتفية للقاهرة الإخبارية، الهدنة في قطاع غزة تعيد إطلاق الحياة والأمل من جديد للشعب الفلسطيني، وعلى الاحتلال الإسرائيلي التزام بنود الاتفاقيات الدولية، موضحًا أن هناك قوانين ترعى الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية للسكان المدنيين.

وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: نعمل في مسارات أممية لتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة لمحاسبته على جرائمه.

الهدنة في قطاع غزة

وبدأت هدنة إنسانية في قطاع غزة، في السابعة صباح الجمعة، لإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين داخل القطاع المحاصر لأكثر من 49 يومًا، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية قطرية أمريكية مُكثفة.

وتُعد هذه الهدنة الأولى من نوعها منذ بدء العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم وأكثر من 6 آلاف طفل، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

رئيسة المفوضية الأوروبية ترحب بتمديد الهدنة الحالية بين حماس الاحتلال

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بتمديد الهدنة الحالية بين حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت فون دير لاين في بيانٍ "أرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بالتمديد ليومين في وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس"، متابعة: "أدعو مرة أخرى حماس إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الذين تم أخذهم خلال هجومهم في السابع من أكتوبر".

وينص الاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس الأسبوع الماضي على إمكانية تمديد وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح 10 محتجزين آخرين يوميًا.

وتم حتى الآن إطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، بينما تم إطلاق سراح أكثر من 50 محتجزًا إسرائيليًا من غزة.