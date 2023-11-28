تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سموحة بالجولة السابعة بدوري نايل

كلما مر الوقت واقترابت موعد المباراة، ارتفعت معدلات البحث عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة، في الجولة السابعة بمسابقة دوري نايل، على كافة محركات جوجل بكثافة شديدة.

تشكيل الأهلي اليوم لمواجهة سموحة

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء، على تشكيل فريقه المتوقع لملاقاة سموحة الليلة.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي مواجهة سموحة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – محمد مجدي أفشه – إمام عاشور – حسين الشحات – وأحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: صلاح محسن.

موعد مباراة الأهلي وسموحة بدوري نايل (2023/2024)

ويستضيف النادي الأهلي نظيره سموحة، في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الجبل الأخضر، في اليوم الأولى بمنافسات الجولة السابعة بمسابقة دوري نايل (2023/2024).

ويدخل المارد الأحمر، مواجهة الليلة وعينه على النقاط الثلاثة، لانفراد بقمة الدوري، بشرط تعثر بيراميدز أمام الإسماعيلي، في مواجهة اليوم التي تجمع بين الفريقين، في تمام الرابعة عصرا.

أما سموحة، يحاول استعادة نغمة الانتصارات مجددا، بعد سلسلة من نزيف النقاط المتواصل على مدار الجولات الثلاثة الماضية، ما بين التعادل وتذوق مرارة الهزيمة، وهو ما أدى إلى توقف رصيد الموج الأزرق، عند 8 نقاط، في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب مسابقة دوري نايل.

ويتقاسم الأهلي قمة الدوري مع بيراميدز، برصيد 13 نقطة لكلا منهما، إلا أن فارق الأهداف يمنح المارد الأحمر الأفضلية في إعتلاء الصدارة.

ولايزال يمتلك المارد الأحمر، مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة، في الجولة الخامسة، لم تحدد رابطة الأندية موعدا لها حتى الآن.

قائمة سموحة لمواجهة الأهلي بدوري نايل (2023/2024)

حراسة المرمى: الهاني سليمان وحسين تيمور، ومحمد أشرف.

خط الدفاع: شريف رضا وأحمد حكم، وميدو مصطفى وطارق علاء، ومحمود علاء.

خط الوسط: إسلام جابر ودوكو دودو، ومحمود حليمو وأبوبكر ليادي، وحمدي علاء وعمرو قلاوة، وأحمد خالد ومصطفى البدري، ومحمد سعيد ولحسن دهدوه وحسين فيصل.

خط الهجوم: بن قسو وفادي فريد، وحسام حسن.

قائمة سموحة لمواجهة الأهلي بدوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة بدوري نايل (2023/2024)

تنقل مباراة الأهلي وسموحة، في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، حيث يسبقها تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون سواء 1 أو 2 يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسموحة بدوري نايل (2023/2024)

يقود مباراة الأهلي وسموحة، في الجولة السابعة بدوري نايل، طاقم تحكيمي يقوده الدولي محمد عادل حكما للساحة، ويعاونه يوسف البساطي حكم مساعد أول، وخالد حسام طه حكم مساعد ثان، وإبراهيم محمد حكما رابعا، ومحمد الحنفي حكم تقنية فيديو، ومحمود أبوالرجال حكم مساعد تقنية فيديو.