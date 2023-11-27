دوري نايل.. معلول والسولية يزينان قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لـ الأهلي، على قائمة فريقه لخوض مباراة سموحة، في بطولة دوري نايل “الدوري المصري” لكرة القدم، موسم 2023-2024.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره سموحة السكندري، في الجولة السابعة لبطولة دوري نايل.

موعد مباراة النادي الأهلي وسموحة في دوري نايل والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة النادي الأهلي وسموحة في دوري نايل، فتُقام غدًا الثلاثاء، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب المقاولون العرب، على أن تُنقل تليفزيونيًا على قناة ON TIME SPORTS 1.

قائمة الأهلي لمباراة سموحة في الدوري

أما عن قائمة النادي الأهلي لمباراة سموحة في دوري نايل، فشهدت عودة التونسي علي معلول، وعمرو السولية، للتواجد في القائمة، بعد تعافيهما من الإصابة.

كما تم استبعاد 11 لاعبًا لأسباب مختلفة بين فنية وإصابات وإيقافات، وهم: مصطفى مخلوف، محمود كهربا، محمود متولي، بيرسي تاو، رضا سليم، محمد الضاوي كريستو، كريم نيدفيد، الفرنسي أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر، كريم الدبيس، معتز محمد

وجاءت قائمة الاهلي لمواجهة محمد الشناوي كالآتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي - مصطفي شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: علي معلول - محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق - كريم فؤاد - خالد عبدالفتاح

خط الوسط: أليو ديانج - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - مروان محسن - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - حسين الشحات - حسين الشحات - أحمد عبد القادر

خط الهجوم: محمد زعلوك - صلاح محسن.

ترتيب الأهلي وسموحة في دوري نايل

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.