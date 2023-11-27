أخبار الظهيرة| السيسى يستقبل رئيسة المجر فى قصر الاتحادية.. وتفاصيل مفاوضات الزمالك لتجديد عقد محمد عواد

تنوعت أخبار الظهيرة، اليوم الإثنين، ما بين أخبار فن وسياسة ورياضة وأخرى اجتماعية، فى هذا السياق نرصد أبرزها.

بث مباشر.. الرئيس السيسى يستقبل رئيسة المجر فى قصر الاتحادية

يقدم "الدستور" بثًا مباشرًا لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، كاتالين نوفاك، رئيسة المجر، في قصر الاتحادية.

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لمناقشة تطورات أوضاع غزة.. وزير الخارجية يشارك بالمنتدى الوزارى الثامن للاتحاد من أجل المتوسط

يشارك سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الإثنين، في المنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة الإسبانية، والذي تم تخصيصه هذا العام لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة.

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واشنطن بوست: حرب غزة فككت البيت الأبيض.. وبايدن يضغط على نتنياهو

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الحرب في قطاع غزة تسببت في انقسامات غير مسبوقة داخل البيت الأبيض خلال فترة رئاسة الرئيس جو بايدن.

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تفاصيل مفاوضات الزمالك لتجديد عقد محمد عواد

رحب محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، بتجديد عقده مع الفريق في الوقت الحالي بعد الاتصالات التي تمت بين الإدارة ووكيل أعماله، وجاء عرض الزمالك للاعب بالحصول على مبلغ 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد وتخفيض قيمة عقده، حيث يحصل حاليًا على 16 مليون جنيه في الموسم.

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صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

استهلت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الإثنين– ثاني تعاملات الأسبوع، على صعود شبه جماعي، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، تلك التي قابلتها عمليات بيع من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الأفراد المصريين على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

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موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق عبدالعزيز

استقرت أسرة الفنان القدير الراحل طارق عبدالعزيز على موعد ومكان العزاء، بعد أن غيبه الموت ورحل عن عالمنا مساء أمس الأحد إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز الـ55 عامًا، أثناء تصوير أحد مشاهده فى مسلسل "وبقينا اتنين" أمام الفنان شريف منير، وبقيادة المخرج طارق رفعت.

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"القومي للمرأة" يطلق فعاليات "تمكين المرأة في الأنشطة الطلابية"

شهدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، فعاليات "تمكين المرأة في الأنشطة الطلابية"، التى يتم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة.

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