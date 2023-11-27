محمد رياض: طارق عبدالعزيز كان فنان طيب ومحترم

حرص الفنان محمد رياض على المشاركة في جنازة الفنان الراحل طارق عبدالعزيز والتي تشيع بعد قليل من مسجد الشرطة.

وقال الفنان محمد رياض خلال مشاركته:« طارق عبدالعزيز كان فنان محترم وطيب وكلنا زعلانين على خبر وفاته ربنا يرحمه ».

وتشيع جنازة الفنان طارق عبدالعزيز، اليوم الإثنين، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويتم نقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر، ومن المقرر أن يحضر الجنازة وفد من نقابة المهن التمثيلية.

و توفي طارق عبدالعزيز، أمس الأحد، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز الـ55 عامًا، بعد حياة حافلة بالإبداع، تاركًا أعمالًا محفورة في ذاكرة جمهوره ما بين السينما والتليفزيون.