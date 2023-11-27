الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لمناقشة تطورات أوضاع غزة.. وزير الخارجية يشارك بالمنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط

سامح شكري
سامح شكري

يشارك سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين، في المنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة الإسبانية، والذي تم تخصيصه هذا العام لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة.

وصرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللجنة الوزارية العربية/الإسلامية ستجتمع خلال تواجدها في برشلونة مع خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية أسبانيا لعرض مخرجات وقرارات القمة العربية/الإسلامية الأخيرة، بالإضافة إلى مشاركتها في المائدة الوزارية المستديرة التي ينظمها المنتدى الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط، والتي تعقد تحت عنوان "تطورات الوضع في إسرائيل وفلسطين-غزة والمنطقة".

إسرائيل فلسطين غزة مدينة برشلونة الأوضاع في غزة وزير الخارجية اللجنة الوزارية العربية الإسلامية

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