الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن بوست: حرب غزة فككت البيت الأبيض.. وبايدن يضغط على نتنياهو

غزة
غزة

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الحرب في قطاع  غزة  تسببت في انقسامات غير مسبوقة داخل البيت الأبيض خلال فترة رئاسة الرئيس جو بايدن.

واشنطن بوست: تداعيات حرب غزة تهدد إدارة بايدن

وأوضحت "واشنطن بوست"، في تقرير لها، أن مجموعة مكونة من حوالي 20 موظفًا في البيت الأبيض طلبت، فى وقت سابق من هذا الشهر، عقد اجتماع مع كبار مستشاري الرئيس بايدن، مع دخول الحرب الإسرائيلية في غزة أسبوعها السادس.

وكان لدى المجموعة المتنوعة من الموظفين ثلاث قضايا رئيسية أرادوا مناقشتها مع رئيس أركان البيت الأبيض جيف زينتس، وكبير المستشارين أنيتا دان، ونائب مستشار الأمن القومي جون فاينر، حيث أرادوا معرفة استراتيجية الإدارة للحد من عدد القتلى المدنيين في غزة ورؤيتها لما بعد الحرب في المنطقة.

وقال مسئول في البيت الأبيض، مطّلع على الاجتماع، إن زينتس ودان وفاينر استمعوا باحترام، لكن بعض المشاركين شعروا بأنهم تراجعوا عن نقاط الحديث المألوفة. 

وأوضح المستشارون أن الإدارة يجب أن تكون حريصة على عدم انتقاد إسرائيل علنًا حتى تتمكن من التأثير على قادتها سرًا، وكان المسئولون الأمريكيون يضغطون على إسرائيل لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين. وكان الرئيس وكبار مساعديه يدعون إلى حل الدولتين بمجرد انتهاء الصراع.

txt

وزارة الصحة تبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر سبل دعم أهالى قطاع غزة

 

"واشنطن بوست": انقسام شديد يضرب البيت الأبيض بسبب حرب غزة

وقالت "واشنطن بوست" إن اجتماع المسئولين، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا، يسلط الضوء على كيفية تعامل بايدن مع أكبر أزمة في السياسة الخارجية خلال رئاسته، مما أدى إلى تقسيم البيت الأبيض الذي يفتخر بإدارة عملية منضبطة وموحدة.

وتابعت: "لقد أزعجت الحرب بين إسرائيل وغزة الإدارة أكثر من أي قضية أخرى في السنوات الثلاث الأولى لبايدن في منصبه، وفقًا للعديد من المساعدين والحلفاء داخل البيت الأبيض وخارجه، حيث يتألم الموظفون بسبب مواقفهم بشأن القضايا العاطفية للغاية".

وقال مساعدون لبايدن إنه ما يزيد من الحساسية أن الاحتضان الثابت لإسرائيل، والذي يجده العديد من الموظفين مزعجًا، ينبع في جزء كبير منه من ارتباط بايدن الشخصي مدى الحياة بالدولة اليهودية، وغالبًا ما يستشهد بايدن بلقائه عام 1973 مع رئيسة الوزراء السابقة، جولدا مائير، باعتباره حدثًا بالغ الأهمية بلور وجهة نظره حول إسرائيل باعتبارها حاسمة لبقاء اليهود.

في ذلك الوقت، كان عمر إسرائيل 25 عامًا، وهي دولة ذات ميول يسارية ومستضعفة عسكريًا، تكافح من أجل إيجاد طريقها في أعقاب المحرقة، ولكن والآن أصبحت إسرائيل قوة عسكرية يقودها تحالف يميني متطرف، وأصبحت إدارة بايدن مرتبطة بحملة عسكرية أسفرت عن استشهاد أكثر من 14 ألف فلسطيني، وتشريد مئات الآلاف غيرهم، وخلقت كارثة إنسانية وألحقت الضرر بسلطة أميركا الأخلاقية.

txt

الهلال الأحمر الفلسطينى: تعرض الكثير من العائلات فى غزة للتشرد

 قدرة الولايات المتحدة محدودة فى التأثير على تصرفات إسرائيل

من جانبه، قال إيفو دالدر، الرئيس التنفيذي لمجلس شيكاغو للشئون العالمية والذي شغل منصب سفير الناتو في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، إن هناك حدودا لمدى قدرة الولايات المتحدة على التأثير على تصرفات إسرائيل، حيث تمتنع إلى حد كبير عن انتقادها علنًا.

وقال: "أعتقد أن الإدارة أدركت منذ وقت مبكر أنها كانت في مأزق، ليس فقط بسبب ميل بايدن الشخصي، وهو أمر حقيقي وقوي ومهم، ولكن بسبب التكاليف السياسية للانفصال عن إسرائيل، خاصة بعد عملية حماس في 7 أكتوبر التي أدت إلى مقتل أكثر من 1200 شخص إسرائيلى وأسفرت عن أخذ أكثر من 200 محتجز".

txt

مواطن مصرى: أنا ضد تهجير أهل غزة لأن الاحتلال ينوى طردهم للأبد

ويؤكد مسئولو البيت الأبيض، وفقا للصحيفة، أن نهج بايدن هو "عناق الدب" تجاه إسرائيل، وهو الأمر الذي منحه مصداقية لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مما سمح للرئيس بممارسة نوع من الضغط الذي أدى إلى صفقة المحتجزين الحالية ووقف القتال. 

ويستخدم المسئولون الأمريكيون الآن فترة التوقف لحث إسرائيل على تنفيذ عمليتها العسكرية المتوقعة في جنوب غزة، حيث يتركز ما يقرب من مليوني فلسطيني، بشكل أكثر استهدافًا وأقل فتكًا، وفقًا لاثنين من كبار المسئولين في الإدارة.

ولطالما كان فريق السياسة الخارجية لبايدن مدركًا لتأثير منظمات الضغط المؤيدة لإسرائيل في واشنطن، لكن التركيبة السكانية المتغيرة للولايات المتأرجحة الرئيسية، مثل ميشيغان، موطن الجالية العربية الأمريكية المتنامية، تدفع بعض المحللين الديمقراطيين إلى التشكيك في الحكمة السياسية التقليدية.

وقال ستيفن كوك، زميل دراسات الشرق الأوسط وإفريقيا في جامعة هارفارد: "لو كان لدينا في بداية الصراع نهج أكثر دقة تجاه هذا الأمر، لكان من الممكن أن تنأى الإدارة بنفسها بطريقة أكثر أمانا لها دبلوماسيا وسياسيا".

txt

بايدن: نسعى لاستمرار الهدنة فترة أطول فى مقابل إطلاق سراح مزيد من المحتجزين

غزة حرب غزة بايدن البيت الأبيض واشنطن بوست انقسامات

الأكثر قراءة

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

وقف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمحافظات (خاص)

موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق عبدالعزيز

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أمريكا تعلن هويات الفلسطينيين الذين تعرضوا لإطلاق النار فى ولاية فيرمونت

نائب رئيس مجلس الدولة: الانتخابات الرئاسية استحقاق دستورى يبرز الوجه الحضارى لمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟