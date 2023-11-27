الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطيني: تعرض الكثير من العائلات في غزة للتشرد

غزة
غزة

قال رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الكوادر الطبية في قطاع غزة تحتاج لمساعدة وعون طواقم عربية صديقة؛ بسبب الإنهاك الذي تعاني منه، موضحًا  دخول المساعدات كان له دور في دعم القطاع خاصة في الشمال.

وأشار مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية": فريق تابع لنا يتابع تدفق المساعدات ونعمل على توزيعها في مراكز الإيواء والمستشفيات،  وأولوياتنا هي زيادة مراكز الإيواء والأمن الغذائي لسكان القطاع ودعم قطاع الإسعاف وتوفير الوقود.

ولفت: إلى أن عائلات كثيرة في غزة تعرضت للتشرد جراء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وانقطع الاتصال بين أفرادها، ونحاول مساعدتهم ولم شملهم.

غزة الهلال الأحمر الفلسطيني طواقم عربية المساعدات

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