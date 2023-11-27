الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"العسومي" يؤكد دعم البرلمان العربي للصومال في حربه ضد الإرهاب

العسومي
العسومي

 دعا عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس  البرلمان العربي، الدول العربية، والمجتمع الدولي وخاصة المؤسسات الدولية الإغاثية والجهات المانحة، إلى الوقوف إلى جانب الصومال في مواجهة أزمة الفيضانات التي تجتاح الصومال، وتقديم ما يلزم لها من دعم ومساندة.

البرلمان العربي يدعم الصومال 

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي، السفير الياس شيخ عمر أبو بكر سفير الصومال لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية. 

وقال "العسومي"، في بيان، إن هذا الأمر سيحظى باهتمام خاص خلال الجلسة المقبلة للبرلمان العربي. 

وأكد "العسومي" تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية الصومال قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا في مواجهة أزمة الفيضانات التي تشهدها البلاد، والتي أودت بحياة العديد من الأشخاص وأجبرت الآلاف على النزوح من ديارهم. 

وأشاد رئيس البرلمان العربي بجهود حسن شيخ محمود رئيس الصومال، الذي يقود حربًا ضروسًا ضد الإرهاب، مثمنًا ما حققته القوات المسلحة الصومالية من انتصارات كبيرة في هذا الشأن، ومشددًا في الوقت ذاته على دعم البرلمان العربي لجمهورية الصومال في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها. 

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العسومى ومندوب فلسطين لدى الجامعة العربية يبحثان خطة مواجهة الجرائم الإسرائيلية

الصومال تشكر البرلمان العربي

 من جهته؛ أشاد سفير الصومال بالدبلوماسية البرلمانية التي يقودها البرلمان العربي، مؤكدًا أنها باتت تمثل قيمة مضافة مهمة للعمل العربي المشترك وفي الدفاع عن عدالة القضايا العربية، لافتًا إلى أن الدور الذي يقوم به البرلمان العربي والذي يمثل الدبلوماسية البرلمانية لا يقل أهمية عن الدبلوماسية الرسمية باعتباره ممثلا للشعب العربي. 

وأثنى السفير الصومالي على التحركات الإيجابية الأخيرة التي يقوم بها البرلمان العربي لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الغاشم لقوات الاحتلال وجرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

سفير الصومال بالقاهرة الدكتور عادل العسومي رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي الصومال البرلمان العربي أمين عام البرلمان العربي

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