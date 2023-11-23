الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

العسومى ومندوب فلسطين لدى الجامعة العربية يبحثان خطة مواجهة الجرائم الإسرائيلية

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي والعكلوك

استقبل رئيس البرلمان العربي، عادل عبدالرحمن العسومي، السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمكتبه بالقاهرة، مؤكدًا دعم البرلمان العربي ومساندته القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية، ووقوفه الكامل بجانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. 

وقال رئيس البرلمان العربي، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير، يفوق طاقة البشر، وإن ما يحدث في قطاع غزة هو حرب إبادة جماعية أمام مرأى ومشهد العالم والمجتمع الدولي، وإنه لم يتوان عن نصرة القضية الفلسطينية، فقام منذ أن بدأت الحرب على قطاع غزة.
بدوره ثمن السفير مهند العكلوك الدورالذي يقوم به البرلمان العربي ولجنة فلسطين برئاسة رئيس البرلمان العربي، ومواقفه المشرفة من دعم ومساندة ونصرة القضية الفلسطينية ودعم الحق الفلسطيني في كل المحافل الدولية.

وأدان العكلوك، الصمت الدولي أمام ما يحدث في قطاع غزة على يد القوة القائمة بالاحتلال،  ودعا الدول الربية والإسلامية لاتخاذ إجراءات قوية سياسية واقتصادية ودبلوماسية حيال الجرائم التي تحدث.

كما بحث الجانبان خطة التحرك الدولية التي أعدها البرلمان العربي لمواجهة الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني وتوثيق جرائم الحرب التي تُرتكب بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، وتعمد التخريب والتدمير للبنية التحتية بقطاع غزة والانتقال الآن إلى الضفة الغربية، على رأسها تقديم البرلمان العربي شكوى إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب التحقيق الفوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ومسئوليها، ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وتحريك الدعوى الجنائية وفقا لاختصاصه.

 

البرلمان العربى يُشيد بجهود الرئيس السيسى لدعم قطاع غزة

حضر اللقاء من البرلمان العربي، الدكتور ياسر كاسب، مدير الشئون البرلمانية- أمين سر لجنة فلسطين، دكتور كريم السيد مدير مركز الدبلوماسية، معالي النائب طارق نصير، النائب شادية الجمل، ومن مندوبية فلسطين، جومان الغول، مستشار أول بمندوبية فلسطين.

رئيس البرلمان العربي والعكلوك
رئيس البرلمان العربي والعكلوك
رئيس البرلمان العربي والعكلوك
رئيس البرلمان العربي والعكلوك
الشعب الفلسطيني- رئيس البرلمان العربي فلسطين غزة الدكتور عادل العسومي

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