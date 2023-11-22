البرلمان العربى يُشيد بجهود الرئيس السيسى لدعم قطاع غزة

قال عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، إننا نتمنى أن تكون هذه الهدنة هي بداية حل لوقف كامل لإطلاق النار وتسوية الأمر في قطاع غزة، مشيدًا بجهود مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم قطاع غزة والعمل على إدخال المساعدات إلى أبنائه.

وأضاف رئيس البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الفترة الماضية كان هناك تعمد من عدم وصول كثير من المساعدت الإنسانية التي يحتاجها المواطنون في قطاع غزة، لأن غزة بالأساس تعاني حصارًا، لذلك نتمنى أن تساعد هذه الهدنة في وصول مساعدات كثيرة إلى قطاع غزة، ونواصل الجهود لأجل ذلك.

وأوضح رئيس البرلمان العربي، أنه يجب على الاحتلال أن يعي ما يحدث الآن في غزة، وأنه أمر خطير جدًا وسيجر المنطقة إلى مشاكل كبيرة، لذلك نتمى أن يستجيب للبعد الإنساني، ونعول على الجهود العربية التي تسهم في وقف إطلاق المنار واستمرار هذا الأمر للوقف الكامل لإطلاق النار وعودة شريان الحياة إلى غزة.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أنه يجب أن يتحرك المجتمع الدولي للتصدي لجرائم الاحتلال في قطاع غزة الذي شهد استشهاد الآلاف من أبنائه، وغالبيتهم من النساء والأطفال.