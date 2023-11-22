الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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5 آلاف طفل شهيد.. اليونيسف: غزة باتت أخطر أماكن العالم

المديرة التنفيذية
المديرة التنفيذية لـ"اليونيسف"

قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لـ"اليونيسف"، إن هناك أكثر من 5 آلاف طفل فلسطيني في قطاع غزة استشهد خلال الأيام الماضية، مؤكدةً أن القطاع بات المكان الأخطر في العالم بالنسبة للأطفال.

وأضافت "كاسل"، اليوم الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في قطاع غزة، أن نصف عدد سكان قطاع غزة من الأطفال أصبحوا نازحين بسبب القصف والمعارك، فهناك مليون طفل في قطاع غزة يعانون من عدم توفر وانعدام الأمن الغذائي، مشيرةً إلى أن هناك تقارير تفيد أن أكثر من  1200 طفل في غزة لا يزالون تحت ركام المنازل.

وأوضحت "كاسل"، أن اليونيسف تدين كل أشكال الهجوم على المدارس في غزة، بجانب معارضته إنشاء ما تسمى بالمناطق الآمنة لأنه لا مكان آمنًا في القطاع، مؤكدةً أن معظم مستشفيات غزة لا تعمل بسبب انعدام الوقود.

قطاع غزة اليونيسف نازحين الأمن الغذائي انعدام الوقود

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