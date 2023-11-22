الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأونروا: 14 ألف قتيل فى غزة.. ونطالب بسرعة وصول المساعدات

المدير العام لوكالة
المدير العام لوكالة "الأونروا"

قال فيليب لازاريني المدير العام لـ"الأونروا"، إن الوكالة تستعد لتوسيع أنشطتها في قطاع غزة، لأن عشرات الآلاف داخل القطاع يعانون نقصًا حادًا في الاحتياجات الأساسية، مشيرًا إلى أن هناك  حاجة لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأضاف المدير العام لوكالة "الأونروا"، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن نحو 14 ألف شخص قتلوا في غزة وهذا رقم فظيع جدًّا ولا مكان آمن في غزة ومنشآت الأمم المتحدة طالها القصف وويجب أن يتوقف القصف على غزة.

وأوضح المدير العام لوكالة "الأونروا"، أن الوكالة تأمل بإيصال المساعدات لقطاع غزة بعد إقرار الهدنة لاسيما الوقود يجب أن يتم دون شروط ودون قيود، مؤكدًا أنه لا بد من عودة النازحين من شمال غزة لمنازلهم بأسرع وقت.

القاهرة الإخبارية الأونروا قطاع غزة الهدنة

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