رئيس البرلمان العربى يشيد بدور الرئيس السيسى فى دعم القضايا العربية

استقبل عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بمكتب البرلمان العربي بالقاهرة، اليوم، السفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية المصري للشئون البرلمانية، بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد، وسعادة السفير صلاح عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية المصري للشئون البرلمانية السابق، بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص شكره وتقديره للجهود المخلصة التي قام بها سعادة السفير صلاح عبدالصادق خلال فترة توليه هذا المنصب، مثمنًا تعاونه الإيجابي والكبير مع البرلمان العربي، لصالح تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في خدمة مصالح الشعب العربي الكبير.

أول امرأة تتولى رئاسة الشئون البرلمانية في وزارة الخارجية المصرية

كما أعرب "العسومي" عن خالص تهانيه للسفيرة دينا الصيحي، بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد، مضيفًا أن كونها أول امرأة تتولى رئاسة الشئون البرلمانية في وزارة الخارجية المصرية يمثل تجسيدًا وتأكيدًا لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية المصرية. كما أعرب "العسومي" عن ترحيب واستعداد البرلمان العربي للتعاون التام مع وزارة الخارجية المصرية، من خلال قطاع الشئون البرلمانية في خدمة مصالح الأمة العربية والدفاع عن قضاياها، وبما يدعم آليات العمل العربي المشترك، خاصة على الصعيد البرلماني.

دور مصر في مساعدة ونصرة الشعب الفلسطيني

وبهذه المناسبة، أشاد رئيس البرلمان العربي بالدور الكبير والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية، خاصة على المستوى العربي، وذلك في ظل الرئاسة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمنًا بشكل خاص الجهود الحثيثة التي قامت ولا تزال تقوم بها مصر من أجل مساعدة ونصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الغاشم وجرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال، مجددًا التأكيد على موقف البرلمان العربي الثابت بشأن الدعم التام للدولة المصرية في كل ما تتخذه لحماية وصون أمنها القومي، الذي يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

من جانبهما، أشادت سعادة السفيرة دينا الصيحي، وسعادة السفير صلاح عبدالصادق بالنشاط الملحوظ الذي يقوم به البرلمان العربي، خاصة في الفترة الأخيرة، ومبادراته الجادة التي تخدم مصالح الشعب العربي وتدافع عن قضاياه، مضيفين أن البرلمان العربي يقود دبلوماسية برلمانية عربية مؤثرة على كل المستويات.

حضر اللقاء من البرلمان العربي سعادة المستشار كامل شعراوي، الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور أشرف عبدالعزيز، المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي، ومن وزارة الخارجية المصرية سعادة السفير وليد شمس، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

العسومي يستقبل مساعد وزير الخارجية المصري

العسومي يستقبل مساعد وزير الخارجية المصري