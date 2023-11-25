"البرلمان العربي" يدين تصريحات برلماني هولندي حول الشعب الفلسطيني

أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربى، التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها البرلماني الهولندي المتطرف غيرت فيلدرز، والتي يحرض فيها على تهجير الشعب الفلسطيني باتجاه الأردن.

ادانة تصريحات البرلماني الهولندي

وأكد العسومي أن تصريحات البرلماني الهولندي تتضمن إنكارا مرفوضا جملة وتفصيلا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في حريته وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، معتبرا أيضا أن هذه التصريحات تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية للمملكة الأردنية الهاشمية، وهو أمر مدان ومرفوض، ومؤكداً تضامنه المطلق مع المملكة الأردنية، ورفضه أي إنكار لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد رئيس البرلمان العربى أن مثل هذه التصريحات التي تصدر عن شخصيات برلمانية وسياسية مسؤولة في مجتمعها ودولها، من شأنها التحريض على تصفية القضية الفلسطينية بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتغذية ثقافة الكراهية والعنصرية التي تتناقض والقيم الأخلاقية والإنسانية التي يجب أن تسود العالم أجمع.

ودعا رئيس البرلمان العربى البرلمان الهولندي والحكومة الهولندية إلى إدانة ورفض هذه التصريحات التي تخالف القانون الدولي وتتناقض مع علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين الدول.

رام الله تدين تصريحات برلماني هولندي

كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة التصريحات التحريضية العنصرية التي ادلى بها البرلماني الهولندي غيرت فيلدرز، وأنكر فيها حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة حقه في تجسيد دولته المستقلة على أرض وطنه بعاصمتها القدس الشرقية، داعيا لتهجير شعبنا، وحل مشكلته على حساب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

واعتبرت الوزارة، في بيان، صدر اليوم السبت، هذه التصريحات "دعوة لتصعيد العدوان على شعبنا، وتدخل سافر في شؤونه ومصيره"، وتؤكد ان شعبنا أسقط هذه التصريحات والمواقف، وأثبت عمق صموده في ارض وطنه، وتمسك قيادته بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، كما أسقطتها المواقف الأخوية الشجاعة والتاريخية للمملكة الأردنية.

وطالبت الحكومة الهولندية بإدانة ورفض هذه التصريحات، بما يتوافق مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراته.