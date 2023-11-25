السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجارديان: تصريحات الرئيس السيسى حول "قوة حفظ السلام" إشارة لدور عربى مستقبلى بالقطاع

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها، الضوء على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، واعتبرت أنها إشارة لدور مستقبلي للدول العربية في  فلسطين "كضامن للأمن".

تصريحات الرئيس السيسي 

وقالت الجارديان: يعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الجمعة، عن إمكانية رؤية دور لقوة حفظ السلام العربية بمثابة تقدم وقالت: تحمل تصريحاته احتمال وجود أفق سياسي كان مفقودًا حتى الآن، بصرف النظر عن استمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة.

كما قالت الجارديان: لقد دعا السيسي إلى إقامة دولة فلسطينية، ولكن "منزوعة السلاح"، وأن تكون هناك ضمانات لذلك على شكل قوات حلف شمال الأطلسي، وقوات الأمم المتحدة، وقوات عربية، وأمريكية أيًا كان ما تريد، كما تحدث عن دور أمني مؤقت للدول العربية في غزة.

وقالت الجارديان إن تصريحات السيسي تشير لدور مستقبلي للدول العربية كضامن للأمن، مشيرة إلى أن السيسي سبق وأكد أكثر من مرة أنه لن يسمح لإسرائيل بإجبار اللاجئين الفلسطينيين على عبور الحدود من غزة إلى سيناء.

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مستقبل غزة 

وقالت الجارديان: إن الإدارة الأمريكية تستبعد أي دور مستقبلي لحماس في غزة ولكن هذا يتطلب بذل الجهود لإحياء المصالحة بين حركة فتح في الضفة الغربية وحركة حماس في غزة، وتجري محادثات المصالحة بين التنظيمين بشكل شبه سنوي منذ عام 2005 في دمشق ومكة والقاهرة والدوحة والجزائر العاصمة وأماكن بينهما. 

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الهدنة في غزة 

وقالت الجارديان إن حكومة نتنياهو لا تريد وقفًا لإطلاق النار في غزة حيث مخاوف نتنياهو على مستقبله السياسي، بينما يرى الدبلوماسيون أن اللاعبين الرئيسيين الثلاثة في عملية صنع القرار الإسرائيلي هم حكومة الحرب، ومكتب نتنياهو، ووكالة المخابرات الموساد، ومن بين هؤلاء الثلاثة، من المرجح أن يدعم الموساد تمديد الهدنة.

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