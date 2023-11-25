وزير الخارجية الأردنى: العدوان الإسرائيلى حوّل غزة إلى "خراب"

قال وزير الخارجية الأردنى، أيمن الصفدي، إن العدوان الإسرائيلي حوّل غزة إلى خراب، مشيرًا إلى أن إسرائيل لن تنعم بالأمن طالما لم ينعم به الفلسطينيون.

وأضاف وزير الخارجية الأردني، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاستقرار لن يتحقق إلا بحل الدولتين.

وتابع "الصفدي": إن الأردن يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي، ونرفض تدمير المستشفيات والمدارس وقتل المدنيين، والهدنة الإنسانية تعتبر أولى خطوات وقف الحرب، ونطالب بإدخال المساعدات الإنسانية إلى كل قطاع غزة ونتوقع دخول مساعدات أكثر خلال الأيام المقبلة.