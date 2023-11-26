بايدن: نسعى لاستمرار الهدنة فترة أطول فى مقابل إطلاق سراح مزيد من المحتجزين

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أمن طويل الأمد للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، ولضمان أن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يعيشون على قدم المساواة من الحرية والكرامة.

وقال جو بايدن، عن أبيجيل إيدان البالغة من العمر 4 سنوات– وهي مواطنة أمريكية إسرائيلية مزدوجة الجنسية– والتي تم اطلاق سراحها ضمن صفقة تبادل الرهائن، اليوم الأحد: "إن أبيجيل حرة وهي في إسرائيل الآن".

وقال: "إن ما تحملته الفتاة لا يمكن تصوره"، مضيفًا أنه يتوقع إطلاق سراح المزيد من الأمريكيين من قبل حماس أيضًا، بحسب الجارديان.

وشدد بايدن على أنه سيواصل العمل مع الشركاء الإقليميين من أجل "توسيع نطاق تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية لمساعدة الفلسطينيين الأبرياء المحتاجين الذين ليسوا جزءًا من حماس"، مضيفًا: "لقد عملنا بشكل عاجل للاستفادة من فترة وقف إطلاق النار لزيادة دخول المساعدات إلى غزة".

وتابع: "نقوم بإرسال ما يقرب من 200 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميًا، محملة بالغذاء والماء والأدوية والوقود وغاز الطهي، وهناك حاجة إلى دخول المزيد، فأهالي غزة في حاجة للمساعدات، ولكننا في حاجة لتحرير المزيد من الرهائن".

بايدن يسعى لاستمرار الهدنة

وأردف: "هدفي هو استمرار وقف إطلاق النار إلى ما بعد الغد حتى نتمكن من الاستمرار في رؤية المزيد من الرهائن يخرجون، ورؤية المزيد من المساعدات تدخل".

وأعرب جو بايدن عن شكره لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قائلًا: "أنا مدين له بشكر خاص من أجل إبقاء عملية إطلاق سراح الرهائن في المسار الصحيح والضغط من أجل أن تكون أبيجيل جزءًا من هذه الصفقة".

وأضاف بايدن أن إدارته "ستستمر في البقاء منخرطة شخصيًا للتأكد من تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل والعمل على تمديد الاتفاق أيضًا".