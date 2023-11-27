مواطن مصرى: أنا ضد تهجير أهل غزة لأن الاحتلال ينوي طردهم للأبد

قال أحد المواطنين، ويدعى أحمد عبد الظاهر: "إن قضية فلسطين قضية كل العرب، وأنا مستعد لتقديم الغالي والنفيس من أجل حرية فلسطين، فالحدود حدود على الأرض لكن الدماء العربية عابرة لكل الحدود ونشعر أنفسنا منهم وهم منا".

وأضاف خلا تقرير مصور لجريدة "الدستور" لرصد أراء المواطنين في الشارع: أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أطماعها لم تتوقف، وتسعى للاستحواذ على كل الأراضي الفلسطينية عن طريق تهجير المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة لسيناء، وكذلك لتهجير المواطنين في الضفة الغربية للأردن ولكن مصر شعبا وحكومة ترفض ذلك بشكل قاطع.

دور مصر فى مساندة القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن يخرج عن السيطرة.

موقف الرئيس السيسى الرافض لتصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس السيسي، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".