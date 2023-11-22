لا يفوتك هذا المساء| "الصحة الفلسطينية" تحذر من مخاوف كارثية فى غزة.. واستهداف قاعدة “حرير” الأمريكية بالعراق للمرة الثانية

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

زيادة الأمراض الجلدية.. "الصحة الفلسطينية" تحذر من مخاوف كارثية فى غزة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن آخر مستجدات آثار العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والذي تسبب في قتل وإصابة آلاف المدنيين من الأطفال والنساء والكبار منذ الهجوم الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في مطلع أكتوبر الماضي. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4560129

“مدبولي” يؤكد ثبات موقف القيادة المصرية الرافض لتهجير الفلسطينيين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه استمرارًا لدعم القضية الفلسطينية، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ تولي المسئولية، وكذا أجهزة الدولة المعنية بتقديم كل الجهود لدعم القضية الفلسطينية، والدعوة لعقد الاجتماعات واللقاءات لدعم القضية، وعند اندلاع الأزمة الحالية، دعت مصر لعقد قمة "القاهرة للسلام 2023" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي أكد فيها على إدانة استهداف وقتل وترويع المدنيين الفلسطينيين. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4560246

المدير التنفيذي لـ"حياة كريمة": المرحلة الثانية من المبادرة ستبدأ في موعدها

قالت مروة فخري، المدير التنيفذي لمؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة الرئاسية تخدم ملايين المصريين والمواطنون في المدن أصبحوا يعيشون في رفاهية نتيجة مشروعات المبادرة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4560216

مراسلة “القاهرة الإخبارية”: استهداف قاعدة “حرير” الأمريكية بالعراق للمرة الثانية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن مسلحين استهدفوا قاعدة "حرير" الأمريكية، الواقعة شمال العراق بطائرة مسيرة للمرة الثانية خلال اليوم. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4560256

العالم يثمّن دور مصر فى التوصل لهدنة غزة

يترقب العالم الهدنة التي توصل إليها جيش الاحتلال مع حركة حماس برعاية مصرية قطرية أمريكية، في وقت أعلن المكتب الإعلامي في غزة، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 14532 بينهم أكثر من 6000 طفل. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4560259

الزمالك يوفر 50 حافلة للجماهير لحضور مباراة أبوسليم الليبى

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، توفير 50 حافلة مجانية لنقل الجماهير من القاهرة إلى استاد برج العرب يوم الأحد المقبل. ويستضيف الزمالك فريق أبوسليم الليبي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4560240

إحباط تهريب نظارات معظّمة بجمارك مطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من النظارات المعظمة بالمخالفة لقرار نائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4560222