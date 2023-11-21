لا يفوتك هذا المساء| "شتاء غزة" يزيد من معاناة الفلسطينيين.. وإسرائيل تقصف مقر الدفاع المدنى بمخيم جباليا

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

ما حكم تعويض الإنسان لما فاته من صلاة لسنوات طويلة؟

قال الشيخ محمود السيد صابر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن الشيطان أحيانًا يزين للإنسان الشر من باب الخير بمعنى أن الإنسان قد يكون بعيد عن طريق الله سبحانه وتعالى أو مقصر في الصلاة، فيأتي الشيطان ويوسوس للإنسان بقوله من يدريك بأن الله سيغفر لك ما فات وبأنك أيها الإنسان لن تُحاسب عليه، ومن هنا يبدأ الشيطان في تيئيس الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى، حتى يستسيغ الإنسان الشر ويفعله كما كان يفعله". لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط التالي بالأسفل:

https://www.dostor.org/4559242

القاهرة الإخبارية: إسرائيل تقصف مقر الدفاع المدنى بمخيم جباليا وسقوط 5 شهداء

كشفت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، عن سقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف بوابة مقر الدفاع المدني بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت إن القصف أسفر عن استشهاد 5 أشخاص بينهم 3 رجال من الدفاع المدني. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط التالي بالأسفل:

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السبت.. الجنايات تستمع لمرافعة دفاع البلوجر “أم زياد” في الاتجار بالبشر

تبدأ محكمة جنايات الارهاب والاتجار بالبشر، بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، يوم السبت المقبل، الاستماع لمرافعة دفاع البلوجر هبة السيد المعروفة بصاحبة قناة أم زياد بتهمة الإتجار بالبشر، والتربح من الإنترنت باستخدام أطفالها. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط التالي بالأسفل:

https://www.dostor.org/4559298

الحزب الصهيوني الديني يكشف أسباب عدم الموافقة على إطلاق سراح المحتجزين

قال الحزب الصهيوني الديني، الذي يتزعمه وزير المالية بتسلئيل سموتريش، إنه لا يستطيع الموافقة على صفقة مقترحة لإطلاق سراح بعض الرهائن المحتجزين في غزة.

وفي بيان له، وصف الحزب الصفقة بأنها “سيئة لأمن إسرائيل، وسيئة للرهائن، وسيئة لجنود الجيش الإسرائيلي”، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط التالي بالأسفل:

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البرلمان العربى يعلن دعم مصر لحماية حدودها ورفض التهجير القسرى للفلسطينيين

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، دعم البرلمان العربي الكامل لمضامين كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر التي ألقاها اليوم أمام الدورة الاستثنائية لمجلس النواب المصري، والتي. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط التالي بالأسفل:

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منافس مصر.. غانا تخسر بهدف من جزر القمر في تصفيات المونديال

خسر منتخب غانا منافس مصر في كأس الأمم المقبلة، على يد نظيره جزر القمر بهدف نظيف اليوم في تصفيات كأس العالم 2026.

هدف الفوز سجله ماوليدا لصالح جزر القمر في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، ليتصدر منتخب بلاده المجموعة التاسعة في التصفيات. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط التالي بالأسفل:

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خيام مبللة قرب الغارات.. "شتاء غزة" يزيد من معاناة الفلسطينيين

بدأت أمطار الشتاء الأولى بالهطول على قطاع غزة قبل 3 أيام، ما أدى إلى تفاقم الظروف الصعبة الناجمة عن القصف الجوي الإسرائيلي والغزو البري والحصار المشدد المفروض على القطاع منذ 7 أكتوبر. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط التالي بالأسفل:

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