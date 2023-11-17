الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| الطفل عبدالله الفلسطيني يشكر الرئيس السيسي.. وتوجيه رئاسي بدعم غزة صحيا

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

الصحة: توجيه من الرئيس السيسى بتقديم الدعم الصحى لغزة والاستعداد لاستقبال الإصابات

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيها واضحا بتقديم كل أنواع الدعم وبالأخص الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، الذين يتعرضون للعدوان الإسرائيلي المتواصل. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4555532

 

الطفل عبدالله الفلسطينى: كل الحب والتقدير للرئيس السيسى الذى استجاب لدعوتى سريعًا

عبر الطفل عبدالله الكحيل، ابن دولة فلسطين الشقيقة، عن تقديره وشكره الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي استجاب لدعوته في أن يتلقى العلاج داخل المستشفيات المصرية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4555523

 

حبس عاطلين لحيازتهما "بودر وأستروكس" فى المعصرة

قررت نيابة المعصرة الجزئية حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدري الأستروكس والبودر بالمعصرة. 

تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة المعصرة) بمحل سكنهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1،750 كيلو جرام- كمية من مخدر البودر- 2 سلاح أبيض "مطواة"). لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4555436

 

اعتراف إسرائيلي: القبة الحديدية تعجز عن اعتراض صواريخ غزة

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إن القبة الحديدية عجزت عن اعتراض عدة صواريخ استهدفت تل أبيب في الرشقة الأخيرة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4555519

 

إصابة 4 جنود إسرائيليين فى قصف صاروخى من جنوب لبنان

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن 4 جنود إسرائيليين أصيبوا جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان على منطقة المنارة، أحدهم جروحه خطيرة جدا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بالمدفعية محيط بلدات ياطر ومركبا ورب ثلاثين وحولا وميس الجبل في جنوب لبنان. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4555512

 

ويجز وهنا جودة أبرزهم.. المصريون يسيطرون على قائمة فوربس للأفضل "30 30UNDER"

أعلنت "فوربس" الشرق الأوسط، عن النسخة السادسة من قائمتها السنوية 30Under30 التي تسلط الضوء على المبدعين الشباب في المنطقة دون سن الثلاثين، ممن يحدثون تأثيرًا في مختلف القطاعات. 

وتوسعت قائمة هذا العام لتضم لأول مرة 120 مشاركًا ومشاركة، موزعين بالتساوي على 4 فئات، تضم كل منها 30 مشاركة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4555527

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