الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الطفل عبدالله الفلسطينى: كل الحب والتقدير للرئيس السيسى الذى استجاب لدعوتى سريعًا

الطفل عبدالله الكحيل
الطفل عبدالله الكحيل

عبر الطفل عبدالله الكحيل، ابن دولة فلسطين الشقيقة، عن تقديره وشكره الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي استجاب لدعوته في أن يتلقى العلاج داخل المستشفيات المصرية.

استهداف أطفال فلسطين 

وأكد عبدالله الكحيل، خلال حواره لكاميرا برنامج "مصر تستطيع" مع الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه وصل إلى الأراضي المصرية أمس، وتم نقله سريعًا إلى معهد ناصر لتلقي العلاج في هذا الصرح الكبير.

وأضاف في حديثه، أن قوات الاحتلال أصابت قدمه بصورة كبيرة، معبرًا: "فقدت شقيقي نضال وأبناء عمي بالكامل في الحرب، وساقي كانت شبه مفصولة عن جسدي عندما وصلت إلى مستشفيات غزة".

ضعف إمكانيات المستشفيات في غزة 

وتابع: "تم نقلي للمستشفى وأنا متمسك بقدمي رغم أنها كانت شبه مفصولة عن جسدي، ونظرًا لضعف الإمكانيات في مستشفيات غزة طلبت من أهلي والمقربين أن يأتوا بي إلى مصر سريعًا لتلقي العلاج، أنا اخترت مصر لأني أحبها كثيرًا".

عبدالله الكحيل مصر تستطيع دي ام سي الحرب بفلسطين استجابة الرئيس

الأكثر قراءة

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

مؤتمرات جماهيرية حاشدة فى مختلف المحافظات لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

مؤتمرات حاشدة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى على مستوى المحافظات لتأييد ودعم الرئيس السيسى (صور)

مراسل «القاهرة الإخبارية»: دخول شاحنة وقود إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

سارة شريف

لا يوجد صاروخ مضاد لـ«الأيديولوجيا»

ماجد حبته

متى تبدأ الهدنات؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية

"نفاد الوقود" ينهى حياة أغلب المرضى بالعناية المركزة فى مستشفى الشفاء بغزة