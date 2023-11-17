الطفل عبدالله الفلسطينى: كل الحب والتقدير للرئيس السيسى الذى استجاب لدعوتى سريعًا

عبر الطفل عبدالله الكحيل، ابن دولة فلسطين الشقيقة، عن تقديره وشكره الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي استجاب لدعوته في أن يتلقى العلاج داخل المستشفيات المصرية.

استهداف أطفال فلسطين

وأكد عبدالله الكحيل، خلال حواره لكاميرا برنامج "مصر تستطيع" مع الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه وصل إلى الأراضي المصرية أمس، وتم نقله سريعًا إلى معهد ناصر لتلقي العلاج في هذا الصرح الكبير.

وأضاف في حديثه، أن قوات الاحتلال أصابت قدمه بصورة كبيرة، معبرًا: "فقدت شقيقي نضال وأبناء عمي بالكامل في الحرب، وساقي كانت شبه مفصولة عن جسدي عندما وصلت إلى مستشفيات غزة".

ضعف إمكانيات المستشفيات في غزة

وتابع: "تم نقلي للمستشفى وأنا متمسك بقدمي رغم أنها كانت شبه مفصولة عن جسدي، ونظرًا لضعف الإمكانيات في مستشفيات غزة طلبت من أهلي والمقربين أن يأتوا بي إلى مصر سريعًا لتلقي العلاج، أنا اخترت مصر لأني أحبها كثيرًا".