ويجز وهنا جودة أبرزهم.. المصريون يسيطرون على قائمة فوربس للأفضل "30 30UNDER"

أعلنت "فوربس" الشرق الأوسط، عن النسخة السادسة من قائمتها السنوية 30Under30 التي تسلط الضوء على المبدعين الشباب في المنطقة دون سن الثلاثين، ممن يحدثون تأثيرًا في مختلف القطاعات.

وتوسعت قائمة هذا العام لتضم لأول مرة 120 مشاركًا ومشاركة، موزعين بالتساوي على 4 فئات، تضم كل منها 30 مشاركة.

وللتأهل للقائمة، ينبغي للمرشحين أن تقل أعمارهم عن 30 عامًا بتاريخ 31 ديسمبر 2022، أي أن تاريخ ميلاد كل منهم عام 1993، وما بعده، وينتمون لأي جنسية، لكن يجب أن تركز الشركة، أو المبادرة التي يقودها المرشح على خدمة منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

وللعثور على المواهب الشابة الواعدة في المنطقة، عملت فوربس الشرق الأوسط على تقييم أكثر من 600 ترشيح ضمن جولات عدة، لإعداد قائمة مختصرة ضمت 240 مرشحًا.

وبحث فريق من المُحكمين، وجميعهم خبراء في مجالات اختصاصاتهم، في بيانات المرشحين لتقييمهم واختيار المؤهلين للقائمة النهائية، بالاعتماد على عوامل عدة، شملت: مدى تأثير المرشحين في القطاعات التي يعملون فيها، والسوق والتأثير المجتمعي، وفرص النمو مستقبلًا. إضافة إلى البيانات الكمية والأرقام، مثل: حجم التمويلات، والجوائز التي فاز بها المرشحون، والإيرادات وقيمة الصفقات، وعدد الأشخاص المتأثرين بهم، وعدد العملاء والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسلط قائمة هذا العام الضوء على إنجازات 145 مبدعًا ومبدعة من 22 جنسية مختلفة.

وهيمن المصريون على القائمة بواقع 44 شخصًا، يليهم السعوديون بـ15، ثم لبنان والإمارات والأردن بواقع 14، و13، و10 أشخاص على التوالي.

ويقيم متأهلو القائمة في الشرق الأوسط، أو يباشرون أعمالهم وأنشطتهم الرئيسية فيها، ويتوزعون على 20 دولة، ما يعكس مدى تنوع وتأثير قادة المستقبل في المنطقة، حيث تحتضن الإمارات 43 منهم، تليها مصر التي يقيم فيها 36 مرشحًا، والسعودية (14)، ولبنان (9)، والأردن (6).

التمويل والتجارة الإلكترونية

تتضمن كل فئة من 4 فئات في القائمة 30 مشاركة، إذ تعد فئة التمويل والتجارة الإلكترونية الأكبر من حيث عدد المشاركين بواقع 44 شخصًا، ثم العلوم والتكنولوجيا والتأثير الاجتماعي بواقع 34 شخصًا لكل فئة، كما تضم فئة الترفيه 33 شخصًا.

ويبلغ متوسط أعمار المرشحين 26.6 سنة، أصغرهم لاعبة تنس الطاولة المصرية هنا جودة (15 عامًا)، ولاعب رفع الأثقال العراقي علي عمار الربيعي (18 عامًا).

ويشكل رواد الأعمال 74% من إجمالي القائمة، بواقع 107 مؤسسين لشركات ناشئة، وتضم القائمة عبدالله أبوالشيخ، (28 عامًا) الذي شارك في تأسيس شركة «أسـترا تك» لخدمات التكنولوجيا الاستهلاكية، ومقرها الإمارات، وهي الشركة الأكثر تمويلًا ضمن شركات القائمة، إذ جمعت 500 مليون دولار من شركة (G42) في عام 2022.

مبدعون

وتضم القائمة: الفنان اللبناني الوليد الحلاني، ورائدة الأعمال الإماراتية أميرة سجواني، ومغني الراب المصري ويجز، ومؤسسي «سعودي ريبورترز» عبدالله وعبدالعزيز بكر، صانع المحتوى عمرو مسكون، ولاعب كرة القدم المغربي سفيان أمرابط.

وتستعد فوربس الشرق الأوسط لإطلاق النسخة الثانية من قمة 30Under30 في الجونة - مصر، في يناير 2024، التي ستجمع تحت مظلة واحدة المبدعين الشباب تحت سن الـثلاثين، ونخبة من المستثمرين، وقادة الأعمال في الشرق الأوسط.