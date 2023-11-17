اعتراف إسرائيلى: القبة الحديدية تعجز عن اعتراض صواريخ غزة

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إن القبة الحديدية عجزت عن اعتراض عدة صواريخ استهدفت تل أبيب في الرشقة الأخيرة.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال بحسب وكالة الأنباء الأردنية، عن سماع دوي انفجارات ضخمة في تل أبيب بعد إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة، مبينة أن أحد الصواريخ من غزة سقط على مستوطنة "بتاح تكفا" المقامة على أراضي قرية ملبّس وسط فلسطين المحتلة.

وقالت كتائب القسام في بيان لها: "قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة".