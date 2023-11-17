الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة: توجيه من الرئيس السيسى بتقديم الدعم الصحى لغزة والاستعداد لاستقبال الإصابات

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيها واضحا بتقديم كل أنواع الدعم وبالأخص الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، الذين يتعرضون للعدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج "مانشيت" على قناة "CBC"، أن هناك سيارات إسعاف مصرية مجهزة بحضانات متنقلة وطواقم طبية متخصصة تنتظر عند معبر رفح لاستقبال الأطفال المصابين في أي وقت، مؤكدا على أهمية سرعة التدخل في علاج هذه الحالات.

وأشار إلى أنه تم استقبال ما بين 40 و50 حالة إصابة من قطاع غزة، وأن الوزارة مستعدة لاستقبال أي حالة مهما كان حالتها الصحية، وأن هناك خطة محكمة تم وضعها بعد اجتماع مجلس الأمن القومي المصري للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة، من حيث توفير الأطقم الطبية والأماكن المجهزة والأدوية والدم.

وتحدث عن حالة الطفل عبدالله الكحيل، الذي تم نقله إلى مستشفى الجلاء العسكري، قائلًا إنها حالة صعبة ومتأخرة جدًا من الناحية الطبية، وأنه يتلقى العلاج من قبل ثلاثة تخصصات طبية هي جراحة العظام والتجميل والأوعية الدموية، وأن الجرح كان متقيحًا ويحتاج لفترة لينظف من البكتيريا.

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