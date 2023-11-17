الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين لحيازتهما "بودر وأستروكس" فى المعصرة

حبس عاطلين - ارشيفية
حبس عاطلين - ارشيفية

قررت نيابة المعصرة الجزئية حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدري الأستروكس والبودر بالمعصرة. 

تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة المعصرة) بمحل سكنهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1،750 كيلو جرام- كمية من مخدر البودر- 2 سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة المعصرة حبس عاطلين المواد المخدرة الاستروكس البودر المعصرة

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