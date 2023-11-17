الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس 5 عاطلين ضبطوا بحشيش وهيروين في الإسكندرية

حبس 5 عاطلين
حبس 5 عاطلين

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس 5 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاتجار وحيازة كمية "حشيش وهيروين" بقصد ترويجها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ من ضباط مكافحة المخدرات 

 تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 5 عاطلين، لهم معلومات جنائية مسجله، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بمزاولة نشاطهم الاجرامي تخصص فى الإتجار وترويج مخدر الحشيش والهيروين على عملائهم مُتخذين من دوائر أقسام الشرطة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الاجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض على 5 عاطلين بنطاق محافظة الإسكندرية وتبين انهم "لهم معلومات جنائية"، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي كمية من مخدرى "الحشيش والهيروين" وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا بما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كان قد تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجله، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بمزاولة نشاطهم الإجرامي تخصص فى الاتجار وترويج مخدر الحشيش على عملائهم مُتخذبن من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحًا لمزاولة في ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهم أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي 310 طربة لمخدر الحشيش وزنت 31 كيلو جرام ومبلغ مالى، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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