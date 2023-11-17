الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة 4 جنود إسرائيليين فى قصف صاروخى من جنوب لبنان

جنود إسرائيليين
جنود إسرائيليين

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن 4 جنود إسرائيليين أصيبوا جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان على منطقة المنارة، أحدهم جروحه خطيرة جدا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بالمدفعية محيط بلدات ياطر ومركبا ورب ثلاثين وحولا وميس الجبل في جنوب لبنان.

وأعلن مساء اليوم الجمعة، استهداف مقاتليه مجموعة من القوات الخاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة حرج المنارة، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.

وأضاف الحزب في بيان مساء اليوم، نشرته وكالة الأنباء الوطنية: دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة.

يديعوت أحرونوت صاروخ منطقة المنارة لبنان جنوب لبنان

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