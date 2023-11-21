الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منافس مصر.. غانا تخسر بهدف من جزر القمر في تصفيات المونديال

غانا
غانا

خسر منتخب غانا منافس مصر في كأس الأمم المقبلة، على يد نظيره جزر القمر بهدف نظيف اليوم في تصفيات كأس العالم 2026.

هدف الفوز سجله ماوليدا لصالح جزر القمر في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، ليتصدر منتخب بلاده المجموعة التاسعة في التصفيات.

ورفع منتخب جزر القمر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، بينما وقع منتخب غانا في المركز الرابع بـ 3 نقاط.

منافس مصر: الرأس الأخضر "يلامس المجد" بتغلبه على إسواتينى فى تصفيات المونديال

فاز منتخب الرأس الأخضر على نظيره إسواتيني بهدفين نظيفين، الثلاثاء، في إطار تصفيات كأس العالم 2026.

هدفا الرأس الأخضر سجلهما مينديز ومونتيرو بالدقائق 17 و38، ورفع رصيده في المجموعة الرابعة لأربع نقاط في الوصافة، وبفارق الأهداف عن الكاميرون المتصدر.

بينما وقع منتخب إسواتيني في المركز الأخير دون رصيد بعد خسارته اللقاءين.

ويلعب منتخب الرأس الأخضر رفقة منتخب مصر في مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 التي تقام في يناير المقبل بكوت ديفوار.

مجموعة مصر فى أمم إفريقيا 2024

تقع مجموعة مصر فى أمم إفريقيا ضمن المجموعة الثانية، والتي تضم كلا من: 

 المنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1مصر00000000
2غانا00000000
3الرأس الأخضر00000000
4موزمبيق00000000

المباراة الافتتاحية لبطولة أمم إفريقيا 2024

تنطلق المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 في الثالث عشر من شهر يناير المقبل ويستضيف اللقاء استاد الحسن واتارا في العاصمة أبيدجان بكوت ديفوار، ومن المفترض أن تلعب المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر فبراير من العام المقبل.

وحلت مصر على رأس المجموعة الثانية مع كل من غانا والرأس الأخضر وموزمبيق، فى مجموعة متوازنة إلى حد كبير، والتى تفتتحها الفراعنة بمواجهة موزمبيق فى افتتاح مبارياتها، بحثا عن اللقب الثامن فى تاريخها.

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