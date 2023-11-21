تصفيات كأس العالم وأمم آسيا.. منتخب فلسطين يخسر أمام أستراليا

خسر منتخب فلسطين، أمام ضيفه أستراليا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بالكويت، في الجولة الثانية من المجموعة التاسعة بالدور الثاني من التصفيات المزدوجة المؤهلة لـكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وتمكن هاري سوتار من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 18، ليقود منتخب أستراليا لثاني انتصار في التصفيات.

وأُقيمت المباراة في الكويت بدلًا من الضفة الغربية، نظرًا للعدوان الصهيوني الغاشم على غزة.

ودخل لاعبو منتخب فلسطين أرض الملعب بـالكوفية الفلسطينية، كما وقفوا مرتدين إياها أثناء دقيقة الصمت على أرواح شهداء العدوان الصهيوني على غزة.

ورفع المنتخب الأسترالي رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الفلسطيني عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

جدير بالذكر أن لاعبي منتخب أستراليا أعلنوا عن تبرعهم بجزء من مستحقاتهم عن تلك المباراة، لصالح قطاع غزة.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، تعادل منتخب بنجلاديش مع ضيفه منتخب لبنان بهدف لمثله.

وتقدم منتخب لبنان بهدف أحرزه ماجد عثمان في الدقيقة 68 وتعادل منتخب بنجلاديش بهدف سجله شيخ مورسالين في الدقيقة 72.

ورفع منتخب لبنان رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني، فيما حصد منتخب بنجلاديش أول نقطة له.