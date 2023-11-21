الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تصفيات كأس العالم وأمم آسيا.. منتخب فلسطين يخسر أمام أستراليا

لاعبو منتخب فلسطين
لاعبو منتخب فلسطين بالكوفية

خسر منتخب فلسطين، أمام ضيفه أستراليا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بالكويت، في الجولة الثانية من المجموعة التاسعة بالدور الثاني من التصفيات المزدوجة المؤهلة لـكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وتمكن هاري سوتار من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 18، ليقود منتخب أستراليا لثاني انتصار في التصفيات.

وأُقيمت المباراة في الكويت بدلًا من الضفة الغربية، نظرًا للعدوان الصهيوني الغاشم على غزة.

ودخل لاعبو منتخب فلسطين أرض الملعب بـالكوفية الفلسطينية، كما وقفوا مرتدين إياها أثناء دقيقة الصمت على أرواح شهداء العدوان الصهيوني على غزة.

ورفع المنتخب الأسترالي رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الفلسطيني عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

جدير بالذكر أن لاعبي منتخب أستراليا أعلنوا عن تبرعهم بجزء من مستحقاتهم عن تلك المباراة، لصالح قطاع غزة.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، تعادل منتخب بنجلاديش مع ضيفه منتخب لبنان بهدف لمثله.

وتقدم منتخب لبنان بهدف أحرزه ماجد عثمان في الدقيقة 68 وتعادل منتخب بنجلاديش بهدف سجله شيخ مورسالين في الدقيقة 72.

ورفع منتخب لبنان رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني، فيما حصد منتخب بنجلاديش أول نقطة له.

منتخب فلسطين أستراليا كأس العالم 2026 كأس أمم آسيا فلسطين

مواد متعلقة

الرقصة الأخيرة.. ميسى يواجه كريستيانو فى موسم الرياض

منتخب تونس يهزم مالاوي بهدف المساكني في تصفيات المونديال

منتخب مصر للشباب ينهى مشاركته فى دورة شمال إفريقيا بالتعادل مع المغرب

منتخب إنجلترا يتعادل مع مقدونيا الشمالية فى تصفيات يورو 2024

منتخبا سلوفينيا والتشيك يتأهلان لكأس الأمم الأوروبية

مونديال 2026: انتصار كينيا ومدغشقر وتعادل مالى فى تصفيات كأس العالم

منتخب إيطاليا يتأهل ليورو 2024 بتعادله مع أوكرانيا

سكاي سبورتس: بايرن ميونخ يراقب رافاييل فاران تمهيدًا لضمه

الأكثر قراءة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

"جلد بالكرباج".. الداخلية تكشف تفاصيل إجبار شابين لتقبيل قدم سيدة بالجيزة

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

السيسى: على المجتمع الدولى تحمل مسئوليته لوقف الممارسات غير الإنسانية بغزة

مناطق معرضة لهطول أمطار رعدية.. «الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» محافظات معرّضة لخطر السيول

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين