الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب تونس يهزم مالاوي بهدف المساكني في تصفيات المونديال

منتخب تونس
منتخب تونس

فاز منتخب تونس على مضيفه مالاوي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في أمريكا والمكسيك وكندا.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق يوسف المساكني مهاجم العربي القطري في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، ليمنح “ نسور قرطاج"، نقاط الانتصار.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب تونس لـ 6 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة بالتصفيات، فيما تجمد رصيد مالاوي عند 3 نقاط في المركز الثالث.

واستهل منتخب تونس مشواره في التصفيات بالفوز على ساوتومي وبرينسيب برباعية نظيفة.

ويتأهل متصدر كل مجموعة بالتصفيات، مباشرة لكأس العالم 2026، إضافة لمنتخب من ضمن أفضل 4 منتخبات احتلوا المركز الثاني، لخوض الملحق العالمي.

واستهل منتخب تونس مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا والمكسيك وكندا، بالفوز على ضيفه منتخب ساوتومي 4 -0، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة.

وتقدم المنتخب التونسي عن طريق ياسين مرياح في الدقيقة 37، فيما أضاف زميله يوسف المساكني الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 79 سجل حمزة رفيعة الهدف الثالث، فيما اختتم فراس بالعربي الرباعية في الدقيقة 88.

وأضاع منتخب تونس العديد من الفرص السهلة، خلال أحداث الشوط الأول، قبل أن يتقدم ياسين مرياح في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، ليفك الاشتباك وينهي التعادل السلبي.

منتخب تونس مالاوي كأس العالم 2026 تونس يوسف المساكنى

مواد متعلقة

بمشاركة تاو.. رواندا تتغلب على جنوب إفريقيا وتخطف الصدارة في تصفيات المونديال

مجموعة مصر.. بوركينا فاسو يكتسح إثيوبيا بثلاثية فى تصفيات مونديال 2026

الأكثر قراءة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

مصرع طبيب سقط به "الأسانسير" فى الفيوم

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

مناطق معرضة لهطول أمطار رعدية.. «الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» محافظات معرّضة لخطر السيول

بالفيديو كونفرانس.. الرئيس السيسى يشارك فى القمة الاستثنائية لمجموعة بريكس ويلقى كلمة مصر

الجمهور يكشف القاتل الحقيقى لعصام الصياد فى "صوت وصورة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مجلس الوزراء الإسرائيلى يجتمع للتصديق على اتفاق تبادل أسرى مع حماس.. اليوم

نتنياهو يعلّق على تبادل الأسرى: "نحرز تقدمًا.. وهناك أخبار قريبًا"

جهود مصرية قوية ومكثفة.. تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل وحماس للتهدئة فى غزة