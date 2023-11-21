منتخب تونس يهزم مالاوي بهدف المساكني في تصفيات المونديال

فاز منتخب تونس على مضيفه مالاوي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في أمريكا والمكسيك وكندا.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق يوسف المساكني مهاجم العربي القطري في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، ليمنح “ نسور قرطاج"، نقاط الانتصار.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب تونس لـ 6 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة بالتصفيات، فيما تجمد رصيد مالاوي عند 3 نقاط في المركز الثالث.

واستهل منتخب تونس مشواره في التصفيات بالفوز على ساوتومي وبرينسيب برباعية نظيفة.

ويتأهل متصدر كل مجموعة بالتصفيات، مباشرة لكأس العالم 2026، إضافة لمنتخب من ضمن أفضل 4 منتخبات احتلوا المركز الثاني، لخوض الملحق العالمي.

واستهل منتخب تونس مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا والمكسيك وكندا، بالفوز على ضيفه منتخب ساوتومي 4 -0، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة.

وتقدم المنتخب التونسي عن طريق ياسين مرياح في الدقيقة 37، فيما أضاف زميله يوسف المساكني الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 79 سجل حمزة رفيعة الهدف الثالث، فيما اختتم فراس بالعربي الرباعية في الدقيقة 88.

وأضاع منتخب تونس العديد من الفرص السهلة، خلال أحداث الشوط الأول، قبل أن يتقدم ياسين مرياح في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، ليفك الاشتباك وينهي التعادل السلبي.