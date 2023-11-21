السبت.. الجنايات تستمع لمرافعة دفاع البلوجر “أم زياد” في الاتجار بالبشر

تبدأ محكمة جنايات الارهاب والاتجار بالبشر، بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، يوم السبت المقبل، الاستماع لمرافعة دفاع البلوجر هبة السيد المعروفة بصاحبة قناة أم زياد بتهمة الإتجار بالبشر، والتربح من الإنترنت باستخدام أطفالها.

وتنطلق الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن.

مرافعة النيابة العامة

واستمعت محكمة جنايات الإتجار بالبشر، قد استمع خلال جلستها الماضية إلى مرافعة النيابة العامة بالقضية والتى تناولت ظروف الدعوى موضحة ما قامت به المتهمة الأولى من جرم بأن نزعت الأمومة من قلبها وراحت تلهث وراء الشهرة الزائفة وحفنة من الأموال مما أدى الى تفكك أسرتها وانهيارها وأن نجلها المتهم الثاني الذي ساعدها على ذلك بتصوير تلك المقاطع وإعدادها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أم زياد ارتكبت جرم يقشعر له الأبدان

وأشارت النيابة لما أتاه المتهم الثاني من جرم تقشعر له الأبدان وتعف الألسنة عن ذكره بأن قام بالاعتداء على شقيقته الصغرى وهو ما أكدته شقيقته بالتحقيقات وما أقر به المتهم نفسه بمواجهته بالتحقيقات.

يذكر أن النيابة العامة قد أحالت المتهمة هبه سيد ابراهيم احمد والمتهم محمد حمدى عبد المجيد أحمد – 18 عاما - طالب بالصف الثالث الثانوي -والمتهم حسن سمير محمود محمد مشالى هارب لأنهم في الفترة من عام 2018 حتى 29/4/2023م بمنطقة الخصوص محافظة القليوبية إلى محكمة الجنايات