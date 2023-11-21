القاهرة الإخبارية: إسرائيل تقصف مقر الدفاع المدنى بمخيم جباليا وسقوط 5 شهداء

كشفت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، عن سقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف بوابة مقر الدفاع المدني بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت إن القصف أسفر عن استشهاد 5 أشخاص بينهم 3 رجال من الدفاع المدني.

وأكدت أن إسرائيل تشن غارات عنيفة على مناطق عدة في غزة.

استهداف جيش الاحتلال للمدارس

وكانت مراسلة "القاهرة الإخبارية" منى أبوعوكل، أكدت أن الاحتلال يهدف إلى تعطيل المؤسسات المتعلقة بالبنية التحتية حتى لا تعود الحياة في غزة بعد انتهاء الحرب، لذا هناك استهداف عمدي للمدارس والمستشفيات الفلسطينية.